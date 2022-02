« C’est pas mon genre d’attitude. Non, moi, je ne ferais pas ça, congestionner la ville de Québec en plein festival », a affirmé Claire Samson.

(Québec ) La seule députée du Parti conservateur du Québec (PCQ), l’ex-caquiste Claire Samson, ne sera pas présente à la manifestation contre les mesures sanitaires ce week-end à Québec. La conservatrice s’oppose même à l’appel du convoi de « jammer » la capitale, une tactique que les manifestants prévoient utiliser.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Cette position tranche avec le message véhiculé par le chef du parti, Éric Duhaime. Ce jeudi, il écrivait à nouveau sur sa page Facebook qu’« avant de crier au loup, il serait bien d’écouter ce que les camionneurs ont à dire et les laisser nous démontrer qu’ils peuvent très bien manifester pacifiquement ».

« Il est tout à fait légitime et souhaitable que ces gens puissent s’exprimer. S’il y a un problème réel, c’est qu’une seule élue sur 125 représente cette majorité à l’Assemblée nationale et que les médias soient pratiquement unanimes à condamner une manif avant même qu’elle n’ait lieu », a écrit M. Duhaime.

Or, cette seule députée conservatrice affirme qu’« on ne devrait pas faire ça », en parlant de l’idée de « jammer » Québec, comme l’ont annoncé les organisateurs de la manifestation. « Les citoyens ont le droit de vivre librement dans leur ville. Je ne suis pas d’accord avec eux du tout », a dit Mme Samson jeudi.

« C’est pas mon genre d’attitude. Non, moi, je ne ferais pas ça, congestionner la ville de Québec en plein festival », a-t-elle ajouté.

Plus tôt cette semaine, en point de presse à l’Assemblée nationale, M. Duhaime a affirmé que « si les camionneurs sont rendus dans la rue à faire un convoi, c’est parce qu’on a des remparts dans notre démocratie qui devaient défendre notre système démocratique, qui devaient défendre nos droits civiques, qui ont lamentablement échoué ».

« Mon but, ce n’est pas d’être à la tête des manifestations. Mon but, c’est de faire entrer ces idées-là au Salon bleu à l’Assemblée nationale », a-t-il dit.