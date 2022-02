Durant la réunion virtuelle du caucus national, Erin O’Toole avait plaidé sa cause durant quelques minutes, dans l’espoir de convaincre ceux qui réclament son départ.

(Ottawa) Le chef conservateur Erin O’Toole s’est fait montrer la porte par les députés de son propre parti, qui ont voté à 62 % pour le destituer. Un successeur intérimaire sera nommé dès mercredi soir.

Mélanie Marquis La Presse

Joël-Denis Bellavance La Presse

« Il y a 119 députés dans le caucus du PCC. Le président [du caucus] n’a pas voté. Par conséquent, 118 votes ont été exprimés. De ce nombre, 45 étaient en faveur de soutenir le leadership d’Erin O’Toole, et 73 étaient en faveur de remplacer Erin O’Toole comme chef du Parti conservateur », a déclaré mercredi Scott Reid, qui préside le caucus.

Le vote de confiance avait été forcé par près du tiers des membres du caucus du parti.

Durant la réunion virtuelle du caucus national, Erin O’Toole avait plaidé sa cause durant quelques minutes, dans l’espoir de convaincre ceux qui réclament son départ.

Selon des sources qui assistaient à la rencontre, il a notamment promis de devancer le vote de confiance des membres du parti qui doit avoir lieu en août 2023 durant le prochain congrès national à Québec.

Il a aussi dit être prêt à modifier certaines politiques du parti pour tenir compte des doléances de certains députés qui lui ont reproché de changer de grandes orientations du Parti conservateur sans les consulter.

Certains députés ont fait valoir que la décision de destituer le chef devait revenir aux membres du parti et non pas à une soixantaine d’élus.

Par la suite, les députés se sont exprimés sur son avenir, avec le résultat que l’on connaît maintenant.

« Le manque de confiance était généralisé. M. O’Toole a été bon pour le Québec, mais son leadership n’était pas à la hauteur des attentes du caucus », a réagi Pierre Paul-Hus.

Dans les rues du centre-ville, le concert de klaxons des camionneurs s’est significativement intensifié après l’annonce de ce désaveu.

Un nouveau chef par intérim doit être choisi mercredi à 19 h.

Il a fallu quelques minutes seulement avant qu’un élu ne manifeste son intérêt pour l’aventure. Il s’agit de John Williamson, du Nouveau-Brunswick.

« Je vais respecter mes collègues et écouter notre [mouvement]. Je sais comment unir les conservateurs autour des choses qui nous importent le plus », a écrit celui qui a été le directeur des communications de Stephen Harper avant de faire le saut en politique active.

« Une position intenable »

À la veille de ce vote crucial, mardi, la majorité des députés croisés au parlement avaient refusé de dire s’ils appuyaient le chef.

On sait que les députés Bob Benzen et Garnett Genuis, tous deux de l’Alberta, font partie des mutins. Les deux avaient jeté leur dévolu sur Erin O’Toole lors de la course à la direction de 2020.

Selon le premier, le parti risquait une « fracture dangereuse irréparable » avec ce chef aux commandes, et d’après l’autre, le dirigeant était dans une « position intenable ».

La sénatrice conservatrice de la Saskatchewan qui avait lancé une pétition pour exiger un vote de confiance, Denise Batters, avait affiché sa confiance de voir Erin O’Toole forcé de rendre les clés de Stornoway.

« Je sentais que ce serait une journée de vrai bleu », a-t-elle raillé sur Twitter.

Parmi la série de récriminations formulées en novembre dernier au moment du lancement de sa pétition, la sénatrice avait reproché à Erin O’Toole de s’être présenté comme un « vrai bleu » afin de remporter la course à la chefferie avant d’opérer un recentrage pendant la campagne électorale infructueuse.

On a appris lundi soir que 35 des 119 élus du caucus, c’est-à-dire près du tiers de la députation, avaient écrit une lettre au président du caucus national, Scott Reid, pour réclamer un vote de confiance dès ce mercredi.

Selon une loi qui avait été portée par le député conservateur Michael Chong, si au moins 20 % des élus d’un parti réclament un examen de la direction, un vote doit avoir lieu au caucus.

Les raisons de la colère

Le mécontentement, qui était latent, a été exacerbé par la publication d’un bilan de la défaite électorale de septembre 2021, dévoilé lors de la rencontre du caucus de mercredi passé, d’après nos informations.

Mais la goutte qui a fait déborder le vase, selon ce qu’ont indiqué des sources conservatrices à La Presse, ce fut cette tergiversation ayant précédé l’arrivée du « convoi de la liberté » des camionneurs.

Des élus de premier plan comme Candice Bergen, Andrew Scheer et Pierre Poilievre avaient donné leur sceau d’approbation avant l’arrivée à Ottawa des véhicules, qui sont toujours campés pour un sixième jour de suite.

Le chef O’Toole avait initialement exprimé sa réserve quant à un appui, affirmant que ce n’était pas là son rôle comme politicien et chef de parti, avant de faire volte-face.

Dans une réaction publiée aux alentours de 23 h 30, lundi soir, Erin O’Toole a soutenu qu’il allait respecter le résultat d’un référendum sur son leadership.

« Je vais accepter le résultat de ce vote. Les signataires de cette lettre doivent aussi l’accepter. Ils l’ont écrite. Ils devront vivre avec », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.