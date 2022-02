(Québec) Si le gouvernement Legault avait « fourni une protection adéquate » aux travailleurs de la santé, des « décès massifs » en CHSLD aurait pu être « évités », a déclaré en mai 2021 la nouvelle candidate caquiste dans Marie-Victorin, Shirley Dorismond. Les propos tirés d’une vidéo sur YouTube n’ont pas tardé à s’inviter au Salon bleu, au premier jour de la reprise des travaux.

Fanny Lévesque La Presse

La vidéo datée du 26 mai a d’abord été publiée par les libéraux, mardi. Celle qui était à l’époque vice-présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) participait alors à un débat sur les inégalités en temps de pandémie, organisé par l’Institut Santé et société de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

« Si on avait fourni une protection adéquate dès le début, des N95, des gants, des uniformes… depuis le début de la crise, et ce, dans tous les secteurs, et précisément d’avoir commencé par le milieu communautaire, je crois et je crois sincèrement qu’on aurait évité tous ces décès massifs en CHSLD », affirme Mme Dorismond devant les participants.

Le premier ministre François Legault a présenté sa candidate à l’élection partielle de Marie-Victorin, dimanche. Il avait alors rappelé le passé récent de l’ex-syndicaliste, soulignant qu’il est « donc possible que vous trouviez des traces où on n’était pas toujours d’accord ».

Les libéraux n’ont pas manqué de talonner le gouvernement Legault sur les propos antérieurs de Mme Dorismond et ceux tenus dans cette nouvelle vidéo. « Est-ce que le premier ministre est d’accord avec sa candidate ? », a lancé la cheffe libérale, Dominique Anglade.

« Shirley Dorismond était jusqu’au mois de décembre, donc il y a un mois, vice-présidente du syndicat de la FIQ, et quand on est vice-présidente d’un syndicat, bien on défend les demandes faites par un syndicat », a argué M. Legault.

Ce qu’il est important de dire, c’est que depuis le moment où ces propos ont été tenus, il y a eu une entente signée avec la FIQ, entre le gouvernement et le syndicat. Mme Dorismond a choisi de venir travailler avec le gouvernement de la CAQ pour continuer à améliorer les choses en santé, c’est ça, la réalité. François Legault, au Salon bleu

Racisme systémique

Le député libéral Marc Tanguay a rappelé pour sa part les propos de Mme Dorismond au sujet du racisme systémique. Le leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette, a dit y voir « un sentiment de panique » des troupes libérales devant cette « excellente candidate » de la Coalition avenir Québec.

En octobre, dans une lettre cosignée avec la présidente par intérim de la FIQ, Nathalie Levesque, Mme Dorismond s’adressait à M. Legault avec force, déplorant que « malgré les avancements en matière de droits des femmes durant les dernières décennies, on sent toujours le poids du double standard pour les professionnelles en soins ».

« Maintenir un mode de gestion abusif, qui nous garde captives de notre travail, vous rend, M. Legault, complice d’une violence organisationnelle », avait-elle aussi martelé. Sur Twitter, elle indiquait aussi en juillet 2020 « qu’il n’y aura pas de justice sociale tant que le racisme systémique existera ».

Dimanche, la principale intéressée, qui a grandi dans Marie-Victorin, a justifié son choix de se joindre à la CAQ en parlant d’une « équipe de changement et d’action ». La date de l’élection partielle dans Marie-Victorin est toujours inconnue.