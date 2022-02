(Ottawa) Les propos de Justin Trudeau à l’égard des manifestants qui bloquent les rues d’Ottawa ne sont pas dignes d’un chef d’État, selon le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Il l’accuse de provoquer au lieu de tenter d’apaiser les tensions.

Mylène Crête La Presse

« La comparaison avec les chapeaux en papier d’aluminium, ça ne se fait pas, a-t-il déploré en point de presse mardi. C’est franchement indigne d’un chef d’État. » Ce genre de provocation « pourrait s’avérer très nuisible dans la gestion de la crise », selon lui.

M. Blanchet estime que le premier ministre devrait plutôt faire preuve de retenue, reconnaître le droit de manifester, rencontrer les meneurs de l’industrie du camionnage, reconnaître qu’il faut mieux informer la population et mieux financer le système de santé et prévoir des mesures d’atténuation économique si la COVID-19 perturbait le transport frontalier au point de nuire à l’approvisionnement des commerces.

Les klaxons résonnent depuis vendredi au centre-ville de la capitale canadienne où de nombreux camions lourds bloquent la rue Wellington devant le parlement. Ce « convoi de liberté » organisé par le mouvement Canada Unity réclame la fin de la vaccination obligatoire pour les camionneurs et l’abandon des mesures sanitaires.

La manifestation qui a attiré des milliers de personnes s’est déroulée dans le calme samedi et dimanche, mais des incidents haineux et des gestes d’intimidation ont été rapportés, notamment à l’endroit la communauté LGBTQ+. Des enquêtes policières pour menaces et vandalisme sur des monuments de la capitale ont été ouvertes. Des croix gammées affichées sur des pancartes et des drapeaux ont également semé l’indignation.

Plusieurs centaines de véhicules ont quitté Ottawa depuis, mais d’autres conducteurs n’ont pas l’intention de partir. Une autre vague de manifestants est attendue durant le week-end. Certains auraient toutefois l’intention de converger vers la ville de Québec.

« Les camionneurs n’ont pas un allié chez le Bloc québécois », a indiqué M. Blanchet, en rappelant qu’il avait lui-même eu la COVID-19 et qu’il croyait que la vaccination demeurait la meilleure protection. « Le plus vite un nombre maximum de personnes seront vaccinées, le plus vite on aura tous le grand plaisir de voir les mesures et les contraintes qui ne sont jamais agréables être levées. »

Il a dit comprendre l’exaspération des gens face à la pandémie, a souligné leur droit de manifester en ajoutant du même souffle qu’il ne fallait pas confondre « manifestation et occupation ». Il a vivement dénoncé la présence de « symboles haineux associés à une extrême droite destructrice » qui a « infiltré les manifestants ».

Justin Trudeau avait affirmé la veille qu’il ne céderait pas à l’intimidation d’une « minorité marginalisée » tout en condamnant le vandalisme et le recours à des symboles haineux.