La reprise des travaux parlementaires se déroulera sous haute surveillance ce lundi avec la manifestation de camionneurs qui se poursuit au centre-ville de la capitale fédérale. Les élus risquent toutefois d’être peu nombreux à mettre le pied au parlement en personne, puisqu’ils peuvent participer aux travaux de la Chambre des communes virtuellement. Voici un aperçu des enjeux auxquels ils s’attarderont.

Mylène Crête La Presse

(Ottawa) COVID-19

Le gouvernement déposera lundi un projet de loi concernant certaines mesures liées à la COVID-19. La cinquième vague de la pandémie commence à montrer des signes d’essoufflement, mais l’apparition de la nouvelle souche BA.2 du variant Omicron a de quoi relancer les discussions sur la vaccination dans les pays en voie de développement. La contribution du Canada au programme COVAX de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le débat sur la levée des brevets pour les vaccins risquent de refaire surface. Parallèlement, le gouvernement Trudeau devra faire face à la colère soulevée par la vaccination obligatoire et les mesures sanitaires. Même si les restrictions comme la fermeture de certains commerces relèvent des gouvernements provinciaux, le mécontentement des manifestants s’est abattu sur le premier ministre fédéral pour l’ensemble des doléances liées à la pandémie. Les camionneurs transfrontaliers doivent être complètement vaccinés s’ils veulent éviter une quarantaine de 14 jours à leur retour au pays.

Transferts en santé

PHOTO CARLOS OSORIO, ARCHIVES REUTERS Les provinces demandent à Ottawa de faire passer sa contribution en matière de santé de 22 % à 35 %. Sur la photo, le personnel soignant s’occupe d’un patient à l’hôpital Humber River, à Toronto.

Les provinces n’ont pas l’intention d’attendre la fin de la pandémie pour discuter de la hausse des transferts en santé, comme l’a suggéré Justin Trudeau. Elles comptent accentuer la pression sur le gouvernement fédéral pour obtenir les 28 milliards de dollars supplémentaires réclamés depuis des mois, ce qui ferait passer la contribution d’Ottawa de 22 % à 35 %. Au Québec, la cinquième vague de la pandémie a poussé le réseau de santé à sa limite. Le Nouveau Parti démocratique (NPD) fera de la préservation du système de santé public l’un de ses principaux chevaux de bataille. Le Bloc québécois va continuer de demander la tenue d’un sommet sur le financement de la santé. Les libéraux ont fait une série de promesses en campagne électorale pour accroître ces sommes, qui seraient toutefois assorties de conditions.

Ukraine

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Des volontaires de la Garde nationale ukrainienne lors d’un entraînement mené par des instructeurs militaires canadiens

Se dirige-t-on vers un conflit armé en Europe de l’Est ? L’aide du Canada à l’Ukraine risque de faire l’objet de débats à la reprise des travaux parlementaires. Déjà, les conservateurs estiment que la contribution canadienne est insuffisante. En plus des 260 soldats des Forces armées en mission de formation là-bas, ils réclament l’envoi d’armes de défense létales pour que l’Ukraine puisse se prémunir contre une agression de la Russie. Les tensions sont vives dans la région depuis que l’armée russe a stationné 100 000 soldats à la frontière entre les deux pays.

Montée de l’inflation

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Le coût du panier d’épicerie a augmenté de 2,2 % en 2021.

Le coût de la facture d’épicerie, du plein d’essence et du logement fait mal au portefeuille des Canadiens. Le taux d’inflation a atteint un sommet de 4,8 % en décembre, du jamais-vu en 30 ans. Les aînés qui ont un revenu fixe sont particulièrement touchés. Le Bloc québécois compte talonner le gouvernement sur les mesures à prendre pour atténuer l’impact de cette hausse des prix sur les personnes âgées et les PME. Le NPD continuera de marteler le besoin de logements abordables et le Parti conservateur va presser le gouvernement Trudeau de cesser de dépenser. Un récent rapport du Directeur parlementaire du budget fait valoir que le plan de relance de l’économie de 100 milliards de dollars n’est plus justifié. Le projet de loi C-8 qui contient certaines mesures d’aide risque de soulever des débats intéressants.

Promesses des 100 premiers jours

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Il ne reste plus que quatre jours au gouvernement pour déposer quatre projets de loi promis dans les 100 premiers jours de son mandat. Les communautés francophones minoritaires ont demandé beaucoup de modifications pour moderniser la Loi sur les langues officielles, dit-on en coulisse. Le cabinet de la ministre Ginette Petitpas Taylor est à pied d’œuvre pour tenter de respecter l’échéance. Les trois autres projets de loi relèvent du ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, qui a hérité d’un ordre du jour est assez costaud. Il s’agit de la réforme de la Loi sur la radiodiffusion, du projet de loi pour obliger les plateformes numériques à partager une portion de leurs revenus avec les médias d’information et d’un autre pour lutter contre le contenu toxique en ligne.

Peines minimales obligatoires

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Une fusillade dans l’arrondissement de Saint-Léonard a coûté la vie à Meriem Boundaoui, 15 ans, en février 2021.

Un premier projet de loi déposé l’an dernier ne s’était pas rendu jusqu’à l’adoption avant le déclenchement de la campagne électorale. Les libéraux l’ont déposé à nouveau en décembre, comme ils avaient promis de le faire durant leurs 100 premiers jours de mandat. C-5 vise à abolir les peines minimales obligatoires pour les infractions relatives aux drogues et certains crimes liés aux armes à feu. Les conservateurs s’y opposent, craignant que des délinquants en viennent à purger des peines dans la communauté au lieu d’être derrière les barreaux. Préoccupé par le trafic d’armes à feu et les récentes fusillades à Montréal, le Bloc québécois estime que le moment est mal choisi pour abroger ces peines minimales obligatoires. Le NPD croit que le gouvernement devrait aller encore plus loin pour décriminaliser la possession de drogues pour usage personnel.