Échanges bruyants et acrimonieux à la Chambre des communes

(Ottawa) Les députés semblaient vouloir rivaliser avec le niveau de décibels que produit la symphonie de klaxons des camions stationnés à l’extérieur du parlement, lundi, alors que la période de questions a donné lieu à des échanges souvent bruyants et acrimonieux.

Mélanie Marquis La Presse

Le premier ministre Justin Trudeau, qui avait fustigé avant le début de la séance les paroles et gestes haineux posés par « petite minorité marginalisée » dans les rues d’Ottawa pendant la fin de semaine, a déclaré qu’il était temps, « que les gens rentrent chez eux », puisque leur message a été « passé ». Dans les banquettes libérales, on a invité les conservateurs à lancer le même appel, mais en vain.

Le chef du Parti conservateur Erin O’Toole, pour sa part, a invité son vis-à-vis à rencontrer les manifestants et à tenter de dénouer l’impasse. Après elle, sa cheffe adjointe, Candice Bergen, y a fait écho, demandant au premier ministre à « tendre une branche d’olivier » aux patriotes pacifiques » qui ont élu domicile dans les rues de la capitale canadienne depuis vendredi passé.

Du début à la fin de l’exercice, les échanges ont été houleux. D’une part, chez les libéraux, on a reproché aux conservateurs de ne pas dénoncer assez vigoureusement les débordements observés depuis que le « convoi de la liberté » s’est installé au centre-ville. De son côté, l’opposition a répliqué en accusant les libéraux de faire preuve d’hypocrisie, eux qui ont à leur tête un chef qui s’est déguisé en « blackface ».

Les travaux parlementaires, qui reprenaient après la relâche des Fêtes, ont ainsi repris sur fond de tension, la capitale étant toujours prise d’assaut par les camionneurs du « convoi de la liberté ». La rue Wellington, en face du parlement, demeure bloquée par des poids lourds et des camionnettes dont les moteurs tournent à plein régime, et dont les conducteurs ne cessent d’actionner leurs klaxons.

La présence de ce cortège de véhicules a forcé la fermeture de nombreux commerces, dont certains devaient rouvrir leurs portes en partie, lundi, et les appels à son départ commencent à se faire entendre de plus en plus fort. Les députés fédéraux ont aussi été appelés à respecter des mesures de sécurité spéciales formulées par le sergent d’armes, responsable de la sécurité.

Les élus étaient cependant nombreux en assez grand nombre, en personne, à la Chambre des communes. Les banquettes les moins clairsemées étaient celles des conservateurs. Le premier ministre Trudeau y a participé virtuellement, depuis sa résidence du lac Mousseau, dans le parc de la Gatineau, où il a été déplacé pour des motifs de sécurité.

« Nous ne sommes pas intimidés »

C’est de cette demeure qu’il s’est lancé dans une charge contre une partie des manifestants.

« Les Canadiens ont été choqués et franchement dégoûtés par le comportement de certaines personnes qui manifestaient dans notre capitale nationale. Je veux être très clair ; nous ne sommes pas intimidés par ceux qui lancent des insultes et des injures aux travailleurs des petites entreprises et volent de la nourriture aux sans-abri », a-t-il lancé.

« Nous ne céderons pas à ceux qui arborent des drapeaux racistes, nous ne céderons pas à ceux qui se livrent au vandalisme ou qui déshonorent la mémoire de nos anciens combattants », a martelé Justin Trudeau, qui a par ailleurs annoncé au micro que lui et deux de ses trois enfants avaient reçu un résultat de test positif à la COVID-19

Il condamnait, par ces propos, la profanation de la statue de Terry Fox et du monument commémoratif de guerre du Canada, et le recours à des symboles haineux, comme le svastika, et le fait que des protestataires aient dérobé des repas destinés à des personnes sans domicile fixe en cognant à la porte des Bergers de l’espoir.

Ce n’est « pas en manifestant », mais bien en se faisant vacciner que l’on mettra fin à la pandémie, a lancé le premier ministre, s’en prenant au passage à « petite minorité marginalisée » qui « rouspète », en dénonçant les politiciens qui « exploitent les peurs des gens ».

« Tout le monde est frustré », mais ce qui se joue depuis vendredi dernier dans les rues du centre-ville, « ce n’est pas l’histoire de notre pandémie », a insisté Justin Trudeau, faisant valoir que le chef conservateur Erin O’Toole, dont plusieurs députés ont donné leur sceau d’approbation au mouvement, devrait « réfléchir sérieusement » à la ligne de conduite à adopter pour la suite des choses.

Singh invite à partir

Avant que Justin Trudeau ne prenne la parole, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh avait quant à lui invité les manifestants à plier bagage. Il a condamné les débordements survenus au courant de la fin de semaine, et fait valoir que les citoyens d’Ottawa se sentaient pris en otage depuis suffisamment longtemps.

Il n’y a pas de conférence de presse du chef bloquiste Yves-François Blanchet au programme pour lundi.