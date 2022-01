Entretien avec un coauteur du livre Authoritarian Nightmare

« Les États-Unis constituent une menace pour la démocratie canadienne »

Bien que Donald Trump ne soit plus président des États-Unis, ses partisans sont plus déterminés que jamais à reprendre le contrôle de leur pays, au moment où une part inquiétante d’Américains est disposée à soutenir les comportements d’un chef autoritaire, selon une récente étude. « Les autoritaires américains représentent un danger clair et immédiat pour les démocraties du monde, y compris pour le Canada », soutient Bob Altemeyer, professeur de psychologie de l’Université du Manitoba à la retraite et auteur du livre Authoritarian Nightmare, qu’il a coécrit avec John W. Dean, ancien avocat de la Maison-Blanche dans l’administration Nixon.