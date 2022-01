(Québec) Les libéraux sont déjà en mode de mobilisation électorale.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

Une « équipe » a été formée et concernant leur programme, ils semblent écarter un projet de « troisième lien » entre Québec et Lévis, comme le controversé projet présenté par la Coalition avenir Québec (CAQ).

La cheffe Dominique Anglade a dit qu’un « énorme travail » a été accompli en vue du scrutin d’octobre. Toutefois, des rassemblements partisans qui étaient prévus au cours des prochaines semaines ont dû être reportés et auront lieu de façon virtuelle.

« On aurait aimé être plus présent sur le terrain », mais une tournée aura lieu dès que possible, a-t-elle déclaré en conférence de presse mercredi matin, au deuxième jour de la réunion de son groupe d’élus, en vue de préparer la session parlementaire.

Mme Anglade a dit que de nouvelles méthodes avaient aussi été mises en place pour mobiliser les militants sur le terrain dans les circonscriptions.

« L’équipe est en place. Il y a un énorme travail qui a été fait pour arriver à ce niveau de préparation », a-t-elle indiqué.

Si les libéraux viennent de lancer un appel à tous de façon inusitée par la voie d’un site internet pour tenter de recruter des candidats, ils disent qu’ils ont déjà du sang neuf pour œuvrer à la campagne.

« Le parti, mes collègues et moi sommes bien organisés et enthousiastes, et sur le terrain, il y a l’enthousiasme de nouveaux bénévoles », a affirmé le député Saul Polo, au côté de Mme Anglade.

Elle a reconnu que dans son rôle de cheffe d’une formation politique qui doit mobiliser ses partisans, la situation actuelle est difficile pour elle, dans le contexte des restrictions sanitaires.

Troisième lien

L’enjeu d’une nouvelle infrastructure routière entre Québec et Lévis, pont ou tunnel, est revenu sur le tapis.

Mme Anglade a laissé entendre qu’une amélioration de la fluidité de la circulation passe d’abord par une « amélioration sur les deux ponts actuels ».

Puis, elle a ajouté que cela ne passe « pas nécessairement par une troisième infrastructure ».