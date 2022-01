PHOTO PRÉSIDENCE UKRAINIENNE VIA AGENCE FRANCE-PRESSE

(Ottawa) Le président de l’Ukraine a remercié samedi le Canada pour le prêt de 120 millions visant à aider l’économie du pays à faire face au renforcement militaire russe à sa frontière.

La Presse Canadienne

Volodymyr Zelensky a publié un communiqué par l’entremise de l’ambassade ukrainienne à Ottawa pour affirmer que ce prêt représente un autre exemple du « partenariat exemplaire » entre les deux pays.

Le communiqué, écrit par le chargé d’affaires ukrainien au Canada, Andrii Bukvych, exprime la gratitude du pays envers le Canada pour l’appui financier qui lui accorde en collaboration avec ses partenaires internationaux. L’Ukraine remercie aussi le Canada d’avoir qualifié toute agression russe de « totalement inacceptable ».

L’Ukraine se dit optimiste de recevoir de l’aide technique pour résister aux cyberattaques et d’obtenir du financement pour l’exportation.

Vendredi matin, l’Ukraine s’était montrée plus exigeante, réclamant des armes et des sanctions plus sévères envers la Russie.

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau a indiqué vendredi que ce prêt répondait à une demande de soutien du gouvernement ukrainien.