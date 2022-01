(Québec) La députée péquiste de la circonscription de Duplessis, sur la Côte-Nord, Lorraine Richard, annoncera jeudi à Sept-Îles qu’elle quittera la vie politique à la fin du présent mandat.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Mme Richard, qui aura 63 ans en juillet, a été élue de façon ininterrompue depuis le scrutin de 2003. Lors du bref mandat du gouvernement péquiste de Pauline Marois, entre 2012 et 2014, elle a occupé le poste d’adjointe parlementaire du ministre des Transports. Elle est actuellement porte-parole du troisième groupe d’opposition pour les enjeux de ressources naturelles, de développement nordique, de la réforme de la DPJ et pour les aînés et les proches aidants.

En 2020, lors de la dernière course à la direction, remportée par Paul St-Pierre Plamondon, Mme Richard avait appuyé son collègue député Sylvain Gaudreault pour remplacer l’ancien chef Jean-François Lisée à la tête du parti.