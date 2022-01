(Québec) Québec solidaire et sa candidate Shophika Vaithyanathasarma veulent ravir la circonscription de Marie-Victorin en misant sur le transport collectif, le logement abordable, la transition écologique et les ratés de la gestion de la pandémie par le gouvernement Legault.

Charles Lecavalier La Presse

« Dans Marie-Vic comme à la prochaine élection générale, la gestion de la pandémie va être un débat incontournable. On ne pourra pas aller en élection sans parler de la tragédie sans nom qui a eu lieu dans nos CHSLD. C’est un traumatisme trop important pour la société québécoise pour que ça n’occupe pas une certaine place lors de la prochaine élection », a expliqué le chef parlementaire de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois lors d’une conférence de presse virtuelle mercredi.

L’élection partielle qui aura lieu dans Marie-Victorin et dont la date n’a toujours pas été annoncée par le gouvernement Legault est nécessaire en raison du départ de l’ex-députée Catherine Fournier, élue mairesse de Longueuil en novembre dernier.

« Je constate qu’il y a de plus en plus d’insatisfaction à l’égard de la gestion de la pandémie par François Legault. Mais la pandémie est là pour un moment encore, et il va falloir à apprendre à lutter contre ce virus tout en continuant d’avoir d’autres débats de société. La pandémie et sa gestion par le gouvernement Legault seront incontournables, mais nous ne voulons pas que ce soit le seul enjeu », a-t-il ajouté.

Crise du logement

M. Nadeau-Dubois et sa candidate souhaitent donc « causer la surprise ». Shophika Vaithyanathasarma, qui était candidate pour le Bloc québécois dans Rosemont–La Petite-Patrie lors des élections fédérales à l’automne 2021, parlera de logement, de transport collectif et d’environnement. Elle aimerait voir un projet-pilote de transport en commun gratuit à Longueuil, par exemple. La « crise du logement frappe fort » à Longueuil, dit-elle, et il est difficile de se trouver du « logement abordable et décent », surtout pour des « familles monoparentales comme la mienne », a-t-elle souligné.

Mme Vaithyanathasarma a reconnu avoir eu des discussions avec le Parti québécois à la suite de sa défaite, mais dit que Québec solidaire était son premier choix. « Je parle à tous les indépendantistes et je suis très fière d’être avec Québec solidaire », a-t-elle dit.

Elle fera face au candidat péquiste Pierre Nantel, qui a notamment représenté la circonscription fédérale de Longueuil-Pierre-Boucher pour le NPD, à la libérale Émilie Nollet et à Martine Ouellet, qui a fondé le parti Climat Québec. La Coalition avenir Québec n’a pas encore dévoilé l’identité de la personne qui portera ses couleurs durant cette partielle.

Née à Montréal et d’origine sri lankaise, Shophika Vaithyanathasarma est bachelière en mathématiques et sociologie à l’Université de Montréal. La candidate de 22 ans est actuellement aux études supérieures en didactique des mathématiques, précise Québec solidaire dans une note biographique.