Le gouvernement Trudeau est ouvert à l’idée de déployer des soldats des Forces armées canadiennes afin de soutenir les efforts du Québec visant à accélérer la campagne de vaccination d’une dose de rappel tandis que le variant Omicron continue de faire des ravages dans la province.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Une source fédérale a confirmé à La Presse que « des conversations auront évidemment lieu » entre Québec et Ottawa dès lors que le gouvernement de François Legault aura soumis une demande formelle en ce sens. Pour l’heure, aucune demande formelle n’a encore été soumise par Québec, a-t-on indiqué.

Mais Ottawa tient aussi à préciser que les ressources sont limitées. Tout au plus, on compte moins d’une cinquantaine de membres des Forces armées canadiennes qui ont la formation nécessaire pour vacciner. « Nos ressources sont limitées. Vacciner est un geste médical qui requiert une formation. Et les ressources limitées que nous avons à notre disposition, c’est pour l’ensemble du pays », a souligné une autre source gouvernementale qui a requis l’anonymat parce qu’elle n’était pas autorisée à parler publiquement de ce dossier. D’autres provinces pourraient aussi soumettre une demande.

Il serait possible de déployer des militaires pour effectuer d’autres tâches comme le traçage du variant Omicron. Cela pourrait permettre à Québec de dégager des ressources médicales pour vacciner, a-t-on évoqué comme piste de solution pour maximiser l’effort de vaccination.

Contrairement aux Forces armées canadiennes qui participent aux efforts de vaccination aux États-Unis, les Forces armées canadiennes ne comptent pas de corps médical en tant que tel qui peut être déployé. Car le ministère de la Défense ne gère plus les hôpitaux pour les anciens combattants par exemple, comme c’était le cas pour l’ancien hôpital militaire de Sainte-Anne-de-Bellevue, près de Montréal. Le gouvernement fédéral a cédé cet établissement au Québec en 2016 et lui a versé des millions pour que les anciens combattants puissent continuer d’y recevoir des services.

Radio-Canada a rapporté mardi matin que le gouvernement du Québec a entrepris des démarches lundi afin d’obtenir l’aide des Forces armées canadiennes pour augmenter la cadence de la campagne de vaccination de la troisième dose. Selon des informations obtenues par La Presse, les discussions ont eu lieu entre les fonctionnaires des deux capitales.

Le ministre de la Sécurité publique aurait indiqué qu’il souhaite obtenir le plus grand nombre de militaires possible dans les plus brefs délais. Le protocole veut que le ministère fédéral de Sécurité publique envoie la requête au ministère de la Défense nationale afin que les Forces armées canadiennes puissent l’évaluer et déterminer les ressources qui sont disponibles.

Le scénario le plus probable permettrait d’envisager un déploiement de soldats dans les centres de vaccination au début de janvier. « Québec doit évaluer ses besoins adéquatement d’abord et avant tout », a tenu à souligner une source à Ottawa.

Si le déploiement de militaires se confirme, ce serait la deuxième fois que le gouvernement du Québec réclame l’aide des Forces armées canadiennes depuis le début de la pandémie.

Au printemps 2020, des militaires ont été déployés en renfort dans les centres de soins de longue durée au Québec. Leur mission a duré près trois mois. Ils ont par la suite été progressivement été remplacés par du personnel de la Croix-Rouge canadienne. En tout, les Forces armées canadiennes ont déployé du personnel dans 47 centres de soins de longue durée d’avril à juin 2020. La Croix-Rouge a pour sa part été présente dans 89 sites de juillet 2020 à la fin mars 2021.