Québec donne plus de dents au BEI

(Québec) Le gouvernement du Québec entend donner plus de pouvoirs à la « police des polices » afin qu’elle puisse lancer des enquêtes sur des bavures policières présumées plus librement, et même à la demande de citoyens.

Gabriel Béland La Presse

Le projet de loi 18, déposé mercredi par Geneviève Guilbault, prévoit que le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) aura maintenant le pouvoir d’entamer une enquête simplement lorsqu’il « est informé d’une allégation relative à une infraction criminelle commise par un policier ».

Si le projet de loi est adopté, les corps de police devront aussi obligatoirement informer le BEI « sans délai » de toute allégation de crime touchant l’un de ses policiers.

Le dépôt du projet de loi survient alors que le BEI a entamé trois enquêtes à propos de policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) après la médiatisation de plusieurs vidéos violentes.

« On élargit et renforce les pouvoirs du BEI. Ils vont faire plus d’enquêtes qu’ils n’en font à l’heure actuelle », a expliqué la ministre de la Sécurité publique.

À l’heure actuelle, le BEI lance une enquête lorsqu’une intervention policière se solde par une blessure ou un décès. Mais certaines des interventions violentes qui ont fait surface dans les derniers jours à Québec n’ont pas impliqué de blessure ni de morts.

Dans ces cas bien précis, le BEI a lancé deux enquêtes à la demande du SPVQ, qui a estimé après analyse que le policier impliqué dans les deux interventions aurait commis un acte criminel.

Mais cette façon de faire est décriée depuis longtemps par des groupes citoyens. La Ligue des droits et libertés dénonçait dans un communiqué pas plus tard que mardi que « le BEI ne peut pas déclencher une enquête sur la base des informations fournies par le témoin d’un évènement impliquant un corps de police ».

Le projet de loi 18 vient donc permettre au BEI de lancer une enquête sur la base de simples allégations d’un citoyen.

« Si ça vous arrive à vous […] grâce au projet de loi puis ce qu’on fait en ce moment, vous savez que vous pouvez aviser le BEI puis vous l’aviser directement, le BEI va prendre votre signalement », a expliqué Geneviève Guilbault.

Des enquêteurs qui ne sortent pas de Nicolet

La ministre a précisé que ces changements ne résultaient pas de la vague de dénonciations à Québec à l’encontre de policiers. Le projet de loi était dans les cartons depuis des mois, dit-elle, et découle du rapport du Comité consultatif sur la réalité policière, déposé en mai dernier.

Le projet de loi omnibus, avec ses 104 articles, touche d’ailleurs beaucoup plus que le BEI et s’attaque à plusieurs aspects du travail policier.

Il vise notamment à permettre aux corps policiers d’engager des enquêteurs qui n’ont pas suivi la formation pour devenir policiers. La ministre pense que cette mesure pourrait favoriser l’embauche d’enquêteurs issus des minorités.

« Les corps de police rêvent d’avoir de la représentativité, mais ils doivent composer avec les corps de recrues qui sortent de l’École nationale de police, parce qu’en ce moment tu peux juste embaucher un policier qui sort de l’École nationale de police », a noté Mme Guilbault.

Le gouvernement devra définir par règlement qui pourra ainsi être embauche par les corps de police. « Évidemment, ça va prendre des formations. Tu n’embauches pas quelqu’un qui n’a aucune formation policière ou ni autre. Puis il va avoir un complément, ça va être prévu par règlement, la formation d’appoint que doit suivre quelqu’un », a ajouté la ministre.