(Québec) L’ombre de la députée Marie Montpetit, qui a été récemment expulsée des rangs libéraux pour des allégations de harcèlement psychologique, plane au congrès des membres alors que le père de celle-ci – un militant de longue date – est présent. Son ex-collègue, Christine St-Pierre, a même souhaité le retour de Mme Montpetit si elle réhabilite.

Fanny Lévesque La Presse

Le père de Marie Montpetit, Marc Montpetit, participe au congrès des membres du PLQ qui se tient tout le week-end à Québec. Il ne digère pas le traitement que la cheffe Dominique Anglade a réservé à sa fille en l’expulsant du caucus libéral au début du mois pour des allégations de harcèlement psychologique.

« On condamne, on sanctionne et on passe à autre chose, on n’a pas le temps de faire des enquêtes, on n’a pas de temps à perdre. C’est quand même une drôle de façon de faire. Il n’y a aucune plainte qui a été déposée [à l’Assemblée nationale] », a-t-il critiqué, samedi. « J’en ai vu des crises au Parti libéral depuis 40 ans, mais vous, vous n’en avez jamais entendu parlé, on réglait ça à l’interne. C’est comme ça que ça se fait chez les libéraux », a ajouté M. Montpetit, président de l’association libérale de Soulanges.

Le militant de longue date entend démissionner de tous les postes qu’il occupe au sein de la formation politique ce dimanche, à la fin de la rencontre des membres. Il n’a pas l’intention cependant de déchirer la carte du parti parce qu’il veut se garder le droit « de voter si jamais il y a une course au leadership ». Il n’est pas tendre à l’endroit de la nouvelle cheffe – à qui il avait donné son appui au printemps 2020 : « Je constate que les électeurs pour toutes sortes de raisons que je n’ai pas à commenter ne l’écoutent pas ».

Dominique Anglade s’est dite prête à rencontrer M. Montpetit s’il en manifeste l’intérêt. « Je comprends [sa] réaction, je suis mère de trois enfants et je pense que la réaction qu’on a vue, c’est la réaction d’un père de famille par rapport à sa fille et je la comprends. Mais, moi comme cheffe de ma formation politique, il y a des décisions qui sont à prendre et j’ai pris la décision qui s’imposait. »

« Elle est capable de se réinventer », dit St-Pierre

Certains élus libéraux n’ont pas souhaité s’aventurer sur les propos tenus par Marc Montpetit ni sur l’expulsion de la députée de Maurice-Richard. La députée Christine St-Pierre n’a pas, pour sa part, hésité à parler de Marie Montpetit comme une « fille très intelligente » qui saura « se sortir de cette tempête-là ».

« Maintenant, elle a un travail à faire sur elle-même. Il y a des personnalités québécoises qui ont déboulé et qu’on a vu remonter, qui ont pu se réinventer. Je pense que Marie est capable de se réinventer. » Souhaite-t-elle sont retour chez les libéraux ? « S’il y a un cheminement qui est fait, oui », a-t-elle lancé.

Sa cheffe n’avait pas tout à fait la même lecture. « Je ne peux pas prédire l’avenir, mais avec les informations que j’ai aujourd’hui et celles que j’avais, la seule décision qui s’imposait c’est celle que j’ai prise », a-t-elle répété refusant de se prononcer sur un possible retour de Mme Montpetit au sein du caucus si elle se réhabilite. Elle a néanmoins admis qu’elle croyait « dans la vie en général, à la réhabilitation ».

Dans la foulée des révélations ayant mené à son expulsion, Dominique Anglade avait affirmé que Marie Montpetit est exclue du caucus pour de bon, peu importe les résultats d’une future enquête. « Avec la quantité d’informations que j’ai aujourd’hui, avec les faits qui m’ont été présentés, je ne vois pas de quelle manière [une réintégration au caucus] se produirait », avait-elle expliqué à l’Assemblée nationale.

La Presse a révélé au début du mois que Mme Anglade avait reçu une plainte écrite de harcèlement psychologique visant Mme Montpetit, en plus d’avoir été mise au courant d’allégations de même nature à son sujet. La Presse a également recueilli les témoignages de quatre personnes alléguant que Marie Montpetit les a harcelées psychologiquement.

Il s’agit d’employés politiques qui ont travaillé avec elle dans l’opposition, mais aussi au moment où elle était ministre de la Culture et des Communications à la fin du mandat du gouvernement Couillard.