(Québec) Dans les années 70, Robert Bourassa a réussi à laisser sa marque sur le Parti libéral du Québec (PLQ), en misant sur la filière énergétique. Dominique Anglade va tenter de refaire le coup, en faisant elle aussi du développement de l’énergie verte, fondée sur le mariage de l’eau et de l’électricité, sa carte maîtresse pour espérer regagner le cœur des Québécois.

Jocelyne Richer La Presse Canadienne

Après l’hydroélectricité de Robert Bourassa, voici l’hydrogène vert de Dominique Anglade.

Les attentes étaient grandes, vendredi soir, dans la salle du Centre des congrès de Québec où la cheffe du PLQ livrait son discours d’ouverture du 34e congrès de son parti, devant des centaines de militants réunis pour le week-end en vue de donner un coup de jeune à la formation politique âgée de 150 ans, à quelques mois de l’échéance électorale.

Pour Mme Anglade, qui est en poste depuis 18 mois, c’était un premier rendez-vous en personne avec sa base militante et un premier vrai test de sa capacité à mobiliser les troupes, au moment où le parti ne recueille plus que 9 % des intentions de vote chez les francophones.

Pour tenter d’inverser la tendance, elle a servi à ses partisans un discours-fleuve axé principalement sur l’énergie, dans un monde à libérer du pétrole et des énergies fossiles.

Si elle prend le pouvoir en octobre 2022, Mme Anglade veut donc miser sur le développement de l’hydrogène vert, qui est produit par l’électrolyse de l’eau.

« Le Parti libéral est l’énergie du Québec », a dit la cheffe du parti, estimant que la filière de l’hydrogène vert avait un potentiel « titanesque » à l’échelle mondiale, à hauteur de 15 000 milliards.

D’où l’importance pour le Québec, a-t-elle indiqué, de se positionner rapidement pour ne pas se faire doubler par d’autres.

Un gouvernement Anglade nationaliserait la production et la distribution de l’hydrogène vert. Ce grand chantier nécessiterait des investissements privés et publics de l’ordre de 100 milliards d’ici 2050.

Mme Anglade ne cache pas qu’elle veut faire prendre à son parti un virage environnemental sans concession, centré sur l’efficacité énergétique. Elle dit que le Québec doit sabrer des deux tiers son gaspillage énergétique d’ici 10 ans.

« Ce dont on a besoin au Québec, c’est un véritable projet de société dans lequel chaque personne peut se reconnaître. Au 21e siècle, l’enjeu planétaire, c’est l’enjeu des changements climatiques. Il y a une réponse québécoise qu’on est capable de donner à cet enjeu climatique », avait dit plus tôt la cheffe libérale en mêlée de presse.

Samedi, les militants doivent étudier et adopter une série de résolutions devant servir de base à la prochaine plateforme électorale du PLQ.

Dimanche, la cheffe prononcera un discours de clôture, destiné à fouetter l’ardeur des troupes, qui seront invitées à déployer toute l’énergie possible dans les prochains mois, dans l’espoir de percer l’armure de François Legault et de sa Coalition avenir Québec (CAQ), dont la popularité ne se dément pas.