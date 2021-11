(Ottawa) Un député conservateur non vacciné – parce qu’il soutient avoir une condition médicale qui l’en empêche – refuse qu’on vérifie ses antécédents médicaux sous prétexte que ce sont des informations privées.

Catherine Levesque La Presse Canadienne

Dean Allison, député de Niagara-Ouest, en Ontario, a refusé de dévoiler aux journalistes la condition médicale qui l’empêche d’être vacciné contre la COVID-19. Il n’a pas non plus l’intention de la confier aux instances parlementaires qui vont vouloir la contre-vérifier en vertu d’une nouvelle motion qui devrait être adoptée dans les prochains jours pour ramener les travaux hybrides au Parlement.

« Les informations médicales relèvent de la vie privée », a-t-il déclaré, tout en précisant qu’il subit des tests de dépistage deux fois par semaine – les lundis et les mercredis – pour avoir accès aux immeubles parlementaires.

La motion, qui sera déposée par les libéraux mercredi, prévoit que les députés qui ont des exemptions médicales pourront participer aux délibérations de la Chambre des communes en personne, pourvu que les exemptions suivent les lignes directrices du ministère de la Santé de l’Ontario et du Comité consultatif national de l’immunisation.

Les néo-démocrates ont déjà confirmé qu’ils appuieront cette motion dans sa forme actuelle.

Les bloquistes, eux, ne vont pas soutenir la motion puisqu’ils s’opposent au retour des travaux en forme hybride. Ils ont cependant soulevé une question de privilège mardi en soirée afin que la Chambre mandate le Bureau de régie interne (BRI), organe décisionnel qui a obligé la vaccination obligatoire dans les édifices parlementaires, afin de contre-vérifier les exemptions médicales.

Les conservateurs se retrouvent à faire cavalier seul dans ce combat pour préserver la vie privée de leurs élus, dont un nombre toujours inconnu n’est pas vacciné pour des raisons médicales. Libéraux, bloquistes et néo-démocrates pressent l’opposition officielle de dévoiler le nombre de leurs élus qui ne sont pas vaccinés et ainsi d’évacuer le sujet.

« Oui, on pense que le Parti conservateur doit montrer plus de transparence. Au-delà de ça, on pense que le Parti conservateur doit réfléchir pour un moment c’est quoi leur but, c’est quoi leur raison d’être. Il est l’opposition officielle, et depuis des semaines […] la seule chose qu’on soulève au Parti conservateur, c’est qu’il veut avoir des […] permissions spéciales », a lancé le chef néo-démocrate Jagmeet Singh.

« Là je pense qu’il faut […] que tout le monde se fasse pousser une colonne, là. Puis on dit : « OK, ça va faire les niaiseries ». Pour la sécurité des parlementaires […], si tu n’es pas double vacciné, puis si tu n’as pas une vérification indépendante de ta raison médicale, tu ne rentreras pas », a renchéri le chef bloquiste Yves-François Blanchet.

Le statut vaccinal des conservateurs est scruté à la loupe, d’autant plus qu’un des leurs a contracté la COVID-19 dans les derniers jours.

Le député de Beauce, Richard Lehoux, était présent à Ottawa la semaine dernière pour deux journées de rencontres avec l’ensemble de ses collègues en personne. Le whip de l’opposition officielle, Blake Richards, a alors annoncé que tous les députés et leur personnel allaient suivre les directives en matière de santé publique.

Celles-ci prévoient que les personnes non vaccinées doivent s’auto-isoler immédiatement. Les personnes vaccinées et non vaccinées doivent subir un test de dépistage plus de sept jours après leur dernière exposition à la personne ayant contracté le virus.

Le caucus ayant pris fin jeudi dernier, les députés conservateurs devraient en principe tous passer un nouveau test dès jeudi. Le député de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles, Pierre Paul-Hus, a confirmé aux journalistes que c’est ce qu’il allait faire. Le bureau du chef conservateur Erin O’Toole a soutenu que tous les députés « suivent les règles de la santé publique ».

Tous, sauf M. Allison qui dit qu’il n’avait pas besoin de s’isoler, même s’il est non-vacciné et qu’il a passé deux jours dans la même salle fermée que son collègue de Beauce il y a moins de sept jours. « Je ne l’ai jamais vu, honnêtement. Je me tiens toujours au fond de la salle », s’est-il justifié, lorsqu’il a été croisé dans un corridor du parlement.