(Ottawa) Au moins un membre du caucus conservateur s’est montré mal à l’aise d’entrer dans un immeuble parlementaire, entouré d’un nombre inconnu de ses collègues qui ne sont pas vaccinés contre la COVID-19.

Catherine Lévesque La Presse Canadienne

À son arrivée à l’édifice Sir John A. Macdonald, mercredi matin, le sénateur québécois Claude Carignan a lancé aux journalistes qu’il allait garder son masque et se « tenir à distance » de ses collègues lors de leur rencontre hebdomadaire du caucus cette journée-là.

M. Carignan a également réitéré l’importance de la vaccination et que, selon lui, pour entrer au Parlement, il faudrait cumuler les tests de dépistage en plus de la pleine vaccination contre la COVID-19.

Les conservateurs soutiennent que tous les membres de leur caucus – députés et sénateurs – sont soit pleinement vaccinés ou ont des exemptions médicales qui les empêchent d’obtenir leurs deux doses.

Mais les libéraux ont mis en doute le nombre d’exemptions accordées aux conservateurs. S’il est supérieur à un, c’est statistiquement impossible, plaident-ils depuis le début de la semaine. Les conservateurs refusent toujours de dévoiler ce nombre d’exemptions.

À ce sujet, M. Carignan, qui est pleinement vacciné, s’est dit « obligé de faire confiance au système ». Il a noté que ces exemptions de ses collègues ont été accordées par des médecins qui ne peuvent pas distribuer « des billets de complaisance ».

Le statut vaccinal des conservateurs est scruté à la loupe, d’autant plus qu’un des leurs a contracté la COVID-19 dans les derniers jours.

Le député de Beauce, Richard Lehoux, était présent à Ottawa la semaine dernière pour deux journées de rencontres avec l’ensemble de ses collègues en personne. L’équipe conservatrice a annoncé samedi que M. Lehoux avait contracté le virus, même pleinement vacciné.

Le whip de l’opposition officielle, Blake Richards, a alors annoncé que tous les députés et leur personnel allaient suivre les directives en matière de santé publique.

Celles-ci prévoient que les personnes non vaccinées doivent s’auto-isoler immédiatement. Les personnes vaccinées et non vaccinées doivent subir un test de dépistage plus de sept jours après leur dernière exposition à la personne ayant contracté le virus.

Le caucus ayant pris fin jeudi dernier, les députés conservateurs devraient en principe tous passer un nouveau test dès jeudi.

Le député de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles, Pierre Paul-Hus, a confirmé aux journalistes que c’est ce qu’il allait faire.

Il n’a pas été possible de savoir si l’ensemble des élus conservateurs subiront un nouveau test de dépistage après sept jours ni pourquoi certains qui ne sont pas vaccinés ne sont pas en train de s’auto-isoler.