(Québec) Sur décision discrétionnaire du ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon, au moins 10 entreprises ont pu bénéficier du programme d’aide lié à la pandémie pour une somme totale de 68 millions de dollars sans respecter tous les critères.

Tommy Chouinard La Presse

C’est ce que révèle la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, dans son rapport annuel déposé à l’Assemblée nationale mercredi.

En raison des effets de la pandémie sur l’économie, le gouvernement Legault a créé le Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) afin de leur offrir une aide d’urgence, un soutien exceptionnel et circonstanciel.

Aux fins de son enquête, la vérificatrice générale a analysé 22 prêts ou garanties de prêts accordés en vertu de ce programme. Ils représentent 251,2 millions de dollars, soit près de 30 % de l’aide accordée au 31 mars 2020 en vertu du PACTE.

Or, parmi les 22 dossiers qu’elle a analysés, la vérificatrice a découvert que « 10 prêts ont été autorisés même si ces demandes ne respectaient pas tous les critères d’admissibilité prévus au guide de gestion interne ». C’est près de la moitié des cas examinés.

L’un des prêts a été octroyé à une entreprise non pas pour lui permettre de faire face à la pandémie « mais plutôt appuyer sa croissance ». Un autre portait sur des dépenses d’immobilisations qui ne sont pas admissibles au PACTE en vertu des critères rendus publics.

« Pour les huit autres prêts, les entreprises bénéficiaires ne répondaient pas adéquatement aux critères, […] car elles présentaient une situation financière précaire avant la pandémie ou elles n’étaient pas en mesure de démontrer que leur structure financière laissait entrevoir une perspective de rentabilité », peut-on lire dans le rapport.

On ajoute que l’autorisation de ces prêts a été justifiée par le fait qu’une disposition du guide de gestion interne du ministère de l’Économie et d’Investissement Québec prévoit que les modalités « peuvent être ajustées par le ministre selon les besoins des dossiers ». Cette nuance, importante, n’a pas été communiquée publiquement.

C’est donc « sur la base d’une décision du ministre » Fitzgibbon que ces 10 prêts totalisant 68 millions de dollars ont été accordés. « Cette décision était appuyée par une analyse qui recommandait d’aider ces entreprises jugées stratégiques pour l’économie du Québec », indique la vérificatrice générale.

« Bien que nous ne mettions pas en doute la pertinence d’avoir accordé ces prêts, ceci n’étant pas l’objectif de notre mandat, cette façon de procéder soulève des questions quant à la transparence du processus. En effet, d’autres entreprises auraient pu déposer une demande sur la base de besoins similaires si cette possibilité avait été communiquée publiquement. »

Pour une autre mesure d’aide, le Programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME), « le traitement des demandes d’aide n’a pas toujours été équitable d’une MRC à l’autre et, dans plusieurs des dossiers vérifiés, aucun justificatif n’est venu appuyer le montant et les conditions du prêt accordé ».

Toujours selon la vérificatrice générale, « le manque d’uniformité dans les exigences et les critères utilisés a entraîné de l’iniquité pour certaines entreprises qui ont vu leur demande refusée alors qu’elles auraient pu être acceptée si ces entreprises avaient été situées dans une autre MRC. »

Quatre des cinq MRC sélectionnées dans le cadre des travaux de la vérificatrice générale « ont ajouté leurs propres critères ou exigences ». On a également interprété les fins du programme de différentes façons d’un endroit à l’autre, des MRC croyant que c’était une aide d’urgence très permissive alors que d’autres ont été plus strictes et rigoureuses.

« La justification du montant de plusieurs prêts accordés n’était pas appuyée au dossier, et certains étaient assortis, sans explication, d’une période d’amortissement de 60 mois, ce qui, selon les normes du programme, constitue une situation d’exception », déplore la vérificatrice générale. Dans certains dossiers, il n’y avait tout simplement aucune justification du montant accordé aux entreprises.

Selon elle, le ministère de l’Économie « n’a pas assuré un suivi adéquat des états de situation hebdomadaires que lui ont transmis les MRC ». Quatre des cinq MRC ont témoigné que le ministère ne les a jamais interrogées au sujet de leurs états de suivi, alors même que la date de création d’une entreprise n’était pas bien présentée (il fallait que l’entreprise soit en activité depuis au moins six mois pour bénéficier du PAUME).

Dans son rapport, la vérificatrice générale dénonce également que le Centre de services scolaire de Montréal n’a pas mis en place des éléments essentiels pour s’assurer que ses ressources soient réparties en adéquation avec les besoins des élèves et des établissements. Elle déplore la lourdeur et la complexité du processus d’attribution d’appareils suppléants à une déficience physique, comme un fauteuil roulant. Elle réitère que les estimations de coûts des projets ne sont pas adéquates à la Société québécoise des infrastructures. Le respect des échéanciers pose également problème. Elle ajoute que les mesures de cybersécurité mises en place par certains organismes vérifiés devraient être améliorées.