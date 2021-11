Il faudra attendre encore quelques années avant de peut-être voir une deuxième femme à la présidence de la Chambre des communes. Le libéral Anthony Rota, qui a mené la barque durant la pandémie, a été réélu par ses pairs lundi.

Mylène Crête La Presse

Trois femmes étaient lice parmi les sept députés intéressés par le poste, soit la libérale Alexandra Mendès, l’ex-cheffe du Parti vert, Elizbeth May, et la néo-démocrate Carol Hughes. Les autres candidats étaient les conservateurs Joël Godin, Chris d’Entremont et Mark Dalton. Mme Mendès et M. Godin étaient les deux seuls Québécois à se présenter.

Aucune femme n’a été élue à la présidence de la Chambre des communes depuis Jeanne Sauvé au début des années 1980. L’ancienne gouverneure générale avait alors été nommée par le premier ministre Pierre Elliott Trudeau en 1980 et avait occupé ce siège jusqu’en 1984. Il s’agissait également de la dernière francophone du Québec à occuper ce poste. Fransaskoise d’origine, Mme Sauvé avait été élue dans la circonscription montréalaise d’Ahuntsic à l’époque.

Dans son discours de candidature, Anthony Rota a insisté sur l’importance que le président de la Chambre des communes « puisse s’exprimer sans difficulté en français et en anglais ». Le Franco-Ontarien qui représente la circonscription de Nipissing—Timiskaming a même cité le refrain de la chanson L’Escalier de Paul Piché et a dit s’en inspirer lorsqu’il préside les travaux parlementaires.

En plus du salaire de base de député 185 800 $, le président de la Chambre des communes reçoit une rémunération supplémentaire de 88 700 $, une allocation automobile de 1000 $.