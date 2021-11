(Québec) Sous la pression de groupes écologistes et de sa base militante, Québec solidaire révise à la hausse sa cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Tommy Chouinard La Presse

Samedi, au congrès du parti où l’on définit la plateforme électorale, les militants ont adopté à la majorité une proposition d’urgence visant à « réduire les émissions du Québec d’au moins 55 % par rapport au niveau de 1990 d’ici 2030, en se rapprochant le plus possible de la cible de 65 % encouragée par les mouvements sociaux en prenant en compte notamment nos responsabilités internationales sur le plan de la solidarité et de la coopération Nord-Sud ».

Cette cible est plus ambitieuse que ce que les autorités du parti avaient mis au jeu dans le cahier de propositions, à savoir « au moins 45 % ».

À titre comparatif, le gouvernement Legault s’est donné pour objectif de diminuer les émissions de GES de 37,5 %, toujours par rapport au niveau de 1990, d’ici 2030.

Les militants de Québec solidaire souhaitaient clairement une cible plus élevée que 45 %. Des associations de circonscription ont demandé de la revoir à la hausse et ont soumis un amendement au cours des derniers jours afin de la fixer à « au moins 65 % ». Juste avant le début de la COP26, des groupes écologistes ont réclamé que le Québec se donne cet objectif pour faire sa « juste part » afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius.

Au début des discussions sur cet enjeu, le co-porte-parole de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, a soumis une proposition d’urgence pour réviser la cible soumise au départ. C’est ainsi qu’il a suggéré « au moins 55 % » en se rapprochant « le plus possible de la cible de 65 % ».

Il a tenté de dissuader les militants d’adopter le seuil d’au moins 65 %. « Ce serait extrêmement difficile à atteindre avec des mesures chiffrées concrètes », a-t-il plaidé, vantant les mérites de sa proposition d’urgence.

On n’a pas à choisir entre l’ambition et la faisabilité. Il faut faire les deux. Il faut à la fois être les plus crédibles et les plus ambitieux. C’est ce que l’urgence climatique exige de nous. C’est notre responsabilité historique. Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire

Si des militants se sont prononcés en faveur de son plaidoyer, d’autres ont réclamé que le parti aille plus loin et ont demandé une cible d’au moins 65 %. Ces derniers ont plaidé pour nationaliser les industries polluantes, sans compenser financièrement les sociétés privées, et ont critiqué que le parti mise surtout sur l’écofiscalité, une mesure qui « ne dérange pas les capitalistes ».

« Avec 65 %, ça signifie qu’on sort du cadre capitaliste, et on a une économie dirigée […] contrôlée démocratiquement avec un parti de gauche », a fait valoir le militant Marc Bonhomme. « En étant radical, on vivrait dans une société beaucoup plus conviviale. »

Pour Olivier Huard, qui a déjà été responsable de la commission environnementale du parti, la proposition d’urgence reste ambitieuse « sans être trop en avant de la population ». « Il y a une limite à ce qu’un parti peut faire en termes d’éducation » auprès des électeurs, a dit cet ancien candidat. « Plus on monte la cible, plus c’est exigeant. Je vous dis d’attacher votre tuque avec de la broche, parce que notre prochain plan écologiste va quand même brasser beaucoup. »

Les militants ont rejeté la proposition de départ prévoyant une cible d’au moins 45 %. Puis, entre la proposition d’urgence et l’objectif d’au moins 65 %, ils ont préféré la première option.

Les membres ont également appuyé une proposition visant à ce que Québec solidaire « s’engage à nationaliser sous contrôle régional l’ensemble des industries produisant des énergies renouvelables (éolien, solaire, etc.) afin de compléter la nature publique de la production de l’énergie au Québec et de planifier son développement ».

Québec solidaire fait de l’urgence climatique « la priorité des priorités ». « On aura la plateforme électorale la plus verte de notre histoire », a déclaré Gabriel Nadeau-Dubois lors d’un point de presse.