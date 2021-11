(Québec) Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon ne sera pas candidat dans la circonscription de Marie-Victorin.

Charles Lecavalier La Presse

Fanny Lévesque La Presse

La circonscription est vacante depuis le départ de Catherine Fournier, qui a été élue mairesse de Longueuil. Dans une lettre envoyée aux membres du PQ du comté, M. St-Pierre Plamondon a expliqué qu’il préfère se concentrer sur la préparation aux élections générales de 2022.

« Nous nous dirigeons donc vers une partielle qui se tiendra dans plusieurs mois, en 2022, soit quelques mois avant les élections générales », écrit-il. Il critique le premier ministre François Legault, qui « fait de la politique avec la date de l’élection partielle », dont la date est « toujours inconnue ».

« Pendant ce temps, mon travail de terrain en préparation des élections générales se poursuit, exactement comme je l’avais promis », a expliqué le chef péquiste. « J’entends poursuivre cette grande tournée du Québec avec détermination et dynamisme jusqu’aux élections d’octobre 2022 ».

La circonscription de Marie-Victorin est représentée par des élus du Parti québécois depuis 1985, mais le statut de ce château fort est de plus en plus incertain avec la forte popularité de la Coalition avenir Québec dans les sondages. En 2018, la CAQ avait présenté Martyne Prévost contre la députée péquiste Catherine Fournier, qui a été réélue avec une mince avance de 705 votes. Depuis, Mme Fournier a siégé comme indépendante à compter de 2019 et a été élue dimanche mairesse de Longueuil, provoquant la tenue d’une élection complémentaire d’ici le début du mois de mai.

Le premier ministre François Legault a d’ailleurs confirmé lors du conseil général de sa formation politique à Trois-Rivières le week-end dernier que la CAQ sera de la course dans Marie-Victorin. Une femme sera « probablement » sur les rangs, a-t-il fait savoir samedi.

« On a laissé la semaine au chef du PQ pour décider s’il voulait se présenter. Il branle dans le manche. Et en plus, un des partis, Québec solidaire, a annoncé qu’il va présenter un candidat ou une candidate. Donc on a décidé qu’on va présenter un candidat ou une candidate, probablement une candidate, dans Maire-Victorin », a expliqué M. Legault devant les journalistes.

Le dimanche, la présidente de la CAQ, Sarah Beaumier, n’a d’ailleurs pas exclu de se présenter comme candidate dans la circonscription. François Legault a indiqué que l’élection partielle dans Marie-Victorin aura lieu « après Noël » en 2022.

Dominique Anglade avait invité M. Legault à laisser le champ libre à Paul St-Pierre Plamondon s’il décidait de faire le saut dans Marie-Victorin. La cheffe libérale disait vouloir ainsi honorer une tradition – qui n’a pas toujours été respectée – de ne pas présenter d’adversaire à un chef extraparlementaire qui espère faire son entrée à l’Assemblée nationale. Les libéraux présenteront finalement aussi un candidat, a-t-on indiqué.

Québec solidaire a été la première formation à confirmer qu’elle présentera un candidat dans Marie-Victorin. Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a aussi confirmé son intention d’avoir un candidat sur les rangs pour la prochaine partielle.