(Trois-Rivières) La présidente de la Coalition avenir Québec (CAQ), Sarah Beaumier, n’exclut pas de se présenter comme candidate dans Marie-Victorin.

Tommy Chouinard La Presse

Au terme du conseil général du parti dimanche, elle a déclaré à La Presse que des discussions formelles n’ont pas été entreprises à ce jour. Elle n’a pas caché son intérêt pour représenter la CAQ dans la circonscription de Longueuil devenue vacante à la suite de l’élection de Catherine Fournier à la mairie.

« Je ne l’exclus pas », de porter les couleurs du parti dans Marie-Victorin, a affirmé Mme Beaumier, qui travaille pour un fabricant de voitures électriques.

Une possible candidature de Mme Beaumier a commencé à faire jaser à la suite de propos tenus par le premier ministre François Legault en conférence de presse aux côtés de sa présidente.

En anglais, il s’est dit en confiance d’avoir plus de deux sièges sur l’île de Montréal aux prochaines élections. « Incluant… », a-t-il ajouté en se tournant vers Mme Beaumier et en s’interrompant aussitôt. « OK, je n’ai rien dit. »

Samedi, il annonçait que son parti sera de la course dans Marie-Victorin avec « probablement » une femme sur les rangs. L’élection partielle aura lieu « après Noël », en 2022.

Mme Beaumier a représenté la CAQ dans Hochelaga-Maisonneuve en 2018. Cette spécialiste du marketing, mère de trois jeunes enfants, a accédé à la présidence du parti il y a un an.

Selon une biographie diffusée sur le site web de la CAQ, Sarah Beaumier a un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia et une maîtrise en marketing de l’école des Hautes études commerciales (HEC) de l’Université de Montréal. Elle a déjà travaillé en marketing et en gestion, notamment chez Merck Canada, Novo Nordisk, au Consulat général du Canada à New York, au Globe and Mail et à l’agence Touché !

Ne rien prendre pour acquis

L’heure était à la fête au conseil général, alors que la CAQ a souligné ses 10 ans. Le menu, sur le thème des régions, évitait toute controverse et les propositions étaient consensuelles.

Dans son allocution de clôture, François Legault a invité les 850 militants et membres du personnel politique à ne pas se laisser endormir par les sondages.

C’est sûr que ça fait plaisir de voir les sondages, mais il faut rien prendre pour acquis. La confiance des Québécois, on doit la mériter. François Legault, premier ministre du Québec

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE FRANÇOIS LEGAULT Le premier ministre François Legault

« J’ai besoin de vous autres, les militants. On a déjà ensemble fait beaucoup de changements. Mais on a encore beaucoup de changements à faire. Et j’ai comme l’impression qu’on va avoir besoin d’un autre mandat », a-t-il ajouté sous des applaudissements nourris.