(Ottawa) Le gouvernement canadien a subrepticement modifié une offre d’emploi dans laquelle le poste était décrit comme étant unilingue anglophone.

Mélanie Marquis La Presse

« Exigences linguistiques : poste unilingue anglais », lisait-on jusqu’à jeudi soir, au moins, sur l’affichage de poste pour un analyste au Centre de recherches pour le développement international (CRDI), qui est une société d’État du gouvernement canadien.

CAPTURE D’ÉCRAN DE L’OFFRE D’EMPLOI SUR LE SITE DU CRDI (10 NOVEMBRE)

En fin de journée, jeudi, La Presse a demandé des explications à Affaires mondiales Canada. Vendredi matin, une porte-parole du ministère a indiqué dans un courriel : « Nous avons bien reçu votre requête. Pouvez-vous me spécifier votre délai ? ».

Le ministère n’avait pas donné signe de vie en milieu d’après-midi. Mais entre jeudi et vendredi, alors que la situation a été portée à l’attention du gouvernement, l’affichage a été changé pour indiquer qu’il s’agissait finalement d’un poste bilingue.

CAPTURE D’ÉCRAN DE L’OFFRE D’EMPLOI SUR LE SITE DU CRDI (12 NOVEMBRE)

« Exigences linguistiques : poste bilingue (français et anglais) au niveau intermédiaire », lit-on désormais.

Environ 45 minutes après la publication de la version initiale de ce texte, Affaires mondiales s’est manifesté.

« Suite à une vérification auprès de la Division des personnes et de la culture organisationnelle (ressources humaines) du CRDI, nous pouvons confirmer qu’il s’agit d’une erreur administrative. Cette erreur a maintenant été corrigée », a écrit une porte-parole du ministère dans un courriel.

« Fais ce que je dis, pas ce que je fais »

En début de semaine, le gouvernement Trudeau a sermonné le PDG d’Air Canada, Michael Rousseau, pour son unilinguisme. La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a écrit lundi au président du conseil d’administration de la société pour l’enjoindre à se pencher sur la situation.

Le grand patron de la compagnie aérienne s’est depuis engagé à apprendre le français.

Bref, « ça fait un peu : fais ce que je dis, pas ce que je fais », réagit en entrevue le chef adjoint néo-démocrate Alexandre Boulerice.

« Encore une fois, le français passe en deuxième, et il n’y a pas le réflexe du gouvernement du respect des deux langues officielles, et de la place et de l’importance du français », enchaîne-t-il, en notant que pendant la pandémie, les libéraux ont autorisé l’étiquetage unilingue anglophone pour des produits, et que, comme le rapportait Radio-Canada, Immigration Canada a recruté des agents qui parlent anglais seulement.

avec Pierre-André Normandin, La Presse