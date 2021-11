Le député libéral Marc Tanguay a demandé vendredi à la Commissaire à l’éthique et à la déontologie, Ariane Mignolet, de faire enquête sur la tenue d’une formation caquiste sur la « planification et achat médias » en vue des futures élections.

(Québec) Le Parti libéral du Québec (PLQ) dépose une plainte à la Commissaire à l’éthique et à la déontologie après avoir été informé par erreur de la tenue d’une formation caquiste sur la « planification et achat médias » en vue des futures élections. Selon les libéraux, il s’agit d’une « formation partisane » payée avec les deniers publics.

Fanny Lévesque La Presse

Jeudi, le personnel des bureaux de circonscriptions des 125 députés de l’Assemblée nationale a reçu par courriel le contenu d’une formation à l’intention des équipes de circonscription caquiste seulement. Les informations ont été envoyées par une employée du Cabinet du whip en chef du gouvernement.

Le document que La Presse a pu consulter fait état des règles à suivre pour effectuer un placement publicitaire dans le contexte électoral afin de « rejoindre les électeurs » et « faciliter leur participation au scrutin ».

On y explique aussi comment utiliser la plateforme qui centralise les informations des électeurs caquistes, appelée la « Coaliste ». La formation, sous forme de webinaire, a été présentée mercredi par deux employés du parti.

Le hic aux yeux des libéraux, c’est que l’opération détaillée dans le document « laisse planer un rôle partisan attribué au personnel des bureaux de comté », ainsi que des ressources utilisées par le Cabinet du whip en chef du gouvernement. On note aussi que chaque page est ornée du logo de l’Assemblée nationale.

« C’est une présentation de A à Z qui est partisane. C’est la préparation de la prochaine campagne électorale », dénonce le député libéral, Marc Tanguay.

« Il y a des règles très claires. C’est connu dans tous les bureaux de comté : vous ne pouvez pas faire du partisan avec l’Assemblée nationale. […] Les ressources sont là pour servir le peuple et pas pour servir le parti », a-t-il argué en entrevue.

Le député de LaFontaine a demandé vendredi à la Commissaire à l’éthique et à la déontologie, Ariane Mignolet, de faire enquête. Les libéraux estiment que la démarche de la CAQ enfreint l’article 36 du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale, qui stipule que « le député utilise les biens de l’État, y compris les biens loués par l’État, ainsi que les services mis à sa disposition par l’État et en permet l’usage pour des activités liées à l’exercice de sa charge. »

« On veut que la commissaire fasse des vérifications, qu’elle fasse enquête parce que n’eût été cette erreur, on n’aurait jamais su », a ajouté M. Tanguay.

Par ailleurs, les libéraux soulignent que l’on demande dans le document aux équipes de circonscription de soumettre leur plan publicitaire avant le 15 février prochain. Un élément qui fait tiquer la formation politique. « Mon premier réflexe c’est que c’est tôt pour une campagne à l’automne », pointe M. Tanguay.

Selon lui, cela laisse indiquer que « c’est clairement une option » pour le gouvernement de déclencher les élections générales avant le 3 octobre prochain. Au micro de Paul Arcand, le 25 octobre dernier, le premier ministre a assuré cependant qu’il n’avait pas l’intention d’envoyer les Québécois aux urnes plus tôt que prévu. « On a choisi au Québec d’avoir des élections à date fixe et ça va être le 3 octobre 2022, on ne touchera pas à ça », a-t-il affirmé au FM 98,5.

Pas « partisan », assure la CAQ

Au Cabinet du whip en chef du gouvernement, on assure pour sa part qu’il ne « s’agissait pas d’une formation partisane », mais plutôt « d’une formation sur les bonnes pratiques concernant le placement média pour nos équipes en circonscription pour s’assurer que toutes les règles soient suivies ».

« À l’approche d’une année électorale, nous voulions rappeler à tous les différences entre le travail et les communications de nos élus et ce qui est partisan », affirme au contraire l’attaché de presse de l’aile parlementaire, Marc Danis dans une déclaration transmise par courriel à La Presse.

On admet néanmoins qu’une erreur est survenue lors de l’envoi des informations aux bureaux de circonscriptions.