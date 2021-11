Denis Coderre a annoncé qu’il quittait la vie politique de façon permanente, vendredi, renonçant à siéger comme chef de l’opposition à l’hôtel de ville de Montréal.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Il a publiquement annoncé sa décision après en avoir informé ses candidats, qu’il rencontrait pour la première fois depuis la défaite cinglante de dimanche dernier.

« Je quitte la vie politique », a-t-il dit, les yeux humides et l’émotion dans la voix. « Je vais faire autre chose. Après 40 ans de politique, 12 campagnes électorales. […] J’ai le sentiment du devoir accompli. »

« J’ai décidé de penser à moi, a-t-il continué, affirmant avoir réalisé qu’il s’était transformé en “paratonnerre” à mesure que la campagne avançait et que cette situation n’était pas compatible avec l’idée de prendre la tête de l’opposition. “Il faut savoir se retirer dans la vie. C’est ce que je fais. J’ai vraiment eu une vie accomplie sur le plan politique.” “Il faut faire la place aux jeunes générations”, a continué l’ex-maire.

M. Coderre était vêtu de noir de la tête aux pieds. Autour de lui, une vingtaine d’élus et de candidats l’entouraient et l’ont applaudi à tout rompre.

« Je les aime », a-t-il dit, parlant de l’équipe avec laquelle il est revenu en politique après quatre ans d’absence. « C’est un extraordinaire livre qui se termine, mais fort de cette expérience-là, je peux faire beaucoup d’autres choses, […] tant sur la scène internationale, locale ou ailleurs. » Il a aussi remercié « les Montréalais, les gens de Montréal-Nord, qui m’ont donné cette vie politique exceptionnelle, qui m’ont donné cette chance de travailler pour eux ».

« Vox Dei, Vox Populi »

La rencontre entre les candidats d’Ensemble Montréal et Denis Coderre a duré plusieurs heures vendredi avant-midi dans une salle de la Casa d’Italia, sur la rue Jean-Talon Est. Ils ont fait un bilan de la campagne.

« C’était bien, c’était constructif, c’était valorisant, a dit M. Coderre. Tous ceux et celles qui avaient des choses à dire, ils l’ont dit. On m’a posé des questions, j’ai répondu. » Il a ajouté que personne n’y « cherchait les coupables, on regarde par l’avant. »

Publiquement, il n’a toutefois pas voulu s’étendre sur son analyse de la campagne électorale. « Vox Dei, Vox Populi. Mais ce qui m’attriste le plus, c’est le taux faible de participation », a souligné l’ex-candidat, blâmant la décision de l’administration Plante de ne pas autoriser le vote postal pour les aînés de plus de 70 ans. « On commence à ressembler à une grosse commission scolaire. »

« On avait une plateforme extraordinaire, on avait une équipe extraordinaire », a dit M. Coderre, regrettant que les propositions de son parti n’aient pas suffisamment été débattues dans l’espace public. « On n’a pas assez parlé des enjeux. »

« Est-ce qu’il y a eu des erreurs ? J’imagine », a-t-il affirmé, sibyllin.

Le politicien n’a pas pu s’empêcher de continuer les attaques envers ses adversaires d’hier : « Malheureusement, on n’a pas parlé vraiment du bilan des quatre dernières années pendant cette campagne, a-t-il dit. J’ai eu l’impression que ce qu’il y avait d’environnementaliste du côté de Projet Montréal c’était de copier mot pour mot plusieurs de nos idées. Je vais peut-être vendre plus de [copies de] mon livre, ils en ont pris beaucoup [d’idées] là-dedans. »