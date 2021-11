Politique

Génocide des Ouïghours

Un député bloquiste veut faire reporter les Jeux de Pékin

(Ottawa) Les Jeux olympiques de Pékin devraient être repoussés d’un an, le temps qu’une mission d’observation internationale indépendante se rende au Xinjiang pour faire le point sur la situation des Ouïghours. Et si la Chine refuse l’accès ou que les constats d’une possible mission sont effarants, l’évènement devrait être relocalisé.