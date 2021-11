(Ottawa) Un « non ferme » à une coalition avec les libéraux, mais une ouverture à une entente de collaboration : le chef néo-démocrate Jagmeet Singh y est allé de ces clarifications, mardi, en réaction aux rumeurs qui circulaient sur la colline du Parlement.

Mélanie Marquis La Presse

« On n’a, en ce moment, aucun accord pour travailler ensemble », a soutenu le dirigeant en conférence de presse au parlement, en assurant que jamais, depuis l’élection, il n’avait vu apparaître sur son bureau de proposition « spécifique » en ce sens de la part des libéraux.

Et Jagmeet Singh n’en veut pas forcément. « Ce n’est pas quelque chose que je recherche. Ce n’est pas non plus quelque chose auquel je tiens absolument », a-t-il spécifié. Les travaux de cette législature pourraient donc très bien se dérouler comme ceux de la précédente – avec des négociations à la pièce.

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), qui a dit avoir peine à faire confiance à Justin Trudeau en ce qui a trait à la capacité de celui-ci de tenir ses promesses, a insisté sur le fait qu’il n’avait par ailleurs « aucun désir » de former une coalition avec les libéraux. « Ça, c’est un non ferme », a-t-il tranché.

La formation d’une coalition au sens propre du terme ne faisait pas partie des rumeurs que l’on entendait en coulisses à Ottawa. C’était plutôt l’intervention d’une entente de « paix parlementaire » qui aurait permis au gouvernement minoritaire de survivre pendant trois ans qui était évoquée.

Le chef conservateur Erin O’Toole a fait une sortie lundi pour dénoncer cette supposée coalition qu’il a taxée de « radicale » que Justin Trudeau orchestrerait pour « acheter le silence » de Jagmeet Singh en échange de dépenses publiques pharaoniques.

« Il invente des choses, je pense », a rétorqué le leader du NPD, mardi.

« Mais surtout, il essaie de détourner l’attention du fait qu’il n’a rien accompli pour aider les gens depuis qu’il a été élu. Tout ce qu’il a fait, c’est se concentrer sur lui et sur son parti […] et d’essayer d’obtenir un traitement spécial pour permettre à ses élus non vaccinés de siéger au Parlement », a pesté Jagmeet Singh.

Les élus néo-démocrates étaient réunis en caucus, mardi, à un peu moins de deux semaines avant la début de la nouvelle session parlementaire, qui s’ouvrira le 22 novembre prochain avec l’élection du président de la Chambre des communes.