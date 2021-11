(Québec) François Legault et Gabriel Nadeau-Dubois ne décodent pas de la même façon les résultats des élections municipales qui ont amené plusieurs nouveaux visages à la mairie des grandes villes du Québec. L’un et l’autre sentent un « vent de changement », mais visiblement pas le même.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Charles Lecavalier La Presse

Pour le premier ministre, « le vent de changement qu’on avait vu en 2018 au national s’est poursuivi au municipal en 2021 », ce qui est « une bonne nouvelle ».

Citant de récents investissements en transport en commun, comme l’achat pour 5 milliards d’autobus urbains électriques et des projets à l’échelle du Québec totalisant 55 milliards d’investissements, M. Legault affirme que son gouvernement « va dans le sens de ce que beaucoup de maires et mairesses ont demandé ».

À l’opposé, son vis-à-vis de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, l’accuse de revenir de la conférence des Nations unies sur le climat, la COP26, en mettant toujours de l’avant son mégaprojet de troisième routier entre Québec et Lévis, qui pourrait coûter jusqu’à 10 milliards à construire.

« C’est facile de critiquer quand on n’a rien à proposer. […] C’est facile quand on est sur le Plateau Mont-Royal à Montréal de dire qu’il y aurait peut-être d’autres solutions. Oui, mais quelles solutions ? », a dit mardi M. Legault.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois

« Les résultats d’hier à Québec et partout au Québec envoient un message à François Legault. Il faut en faire plus pour l’environnement, il faut en faire plus pour le logement. Moi, je n’ai jamais vu des enjeux comme ça être autant discutés dans une campagne politique, tous paliers confondus », a répliqué M. Nadeau-Dubois.

Pour la cheffe libérale Dominique Anglade, ce « qu’on a vu dans nos municipalités, [c’est une élection] qui a montré un véritable vent de changement, puis un vent de collaboration également. Cet esprit-là qui devrait nous animer aujourd’hui. »

De bonnes relations avec Plante

Le gouvernement Legault assure avoir de bonnes relations avec l’administration de Valérie Plante, réélue mairesse de Montréal face à son adversaire défait pour une deuxième élection consécutive, Denis Coderre.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

« Quand j’ai parlé avec Valérie Plante, on s’est parlé du REM de l’est, quels ajustements il faut faire pour qu’il soit plus acceptable. On s’est parlé de la ligne bleue. Je pense qu’on a les mêmes priorités », a assuré François Legault.

« J’ai hâte d’avoir mes premières rencontres avec la mairesse. […] On comprend très bien que la mairesse va poursuivre son travail avec son équipe, et on va travailler avec elle pour le bien des Montréalais [et] pour le bien du Québec, parce que la métropole a une place très importante au sein du Québec », a poursuivi la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau.

Cette dernière a également qualifié le discours de défaite de M. Coderre « d’un peu amer ». Dimanche, le candidat défait à la mairie a déploré avoir vécu « la campagne électorale la plus sale » de sa carrière.

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, s’est pour sa part dite déçue du faible taux de participation aux élections dans certaines villes. Québec a créé un comité qui se penchera sur la possibilité d’un vote électronique en 2025 et n’exclut pas que cette nouvelle façon de voter puisse être appliquée éventuellement aux élections provinciales.