Le chef du Parti conservateur Erin O’Toole fait appel au député Alain Rayes pour occuper les fonctions de lieutenant politique au Québec. M. Rayes, qui avait occupé ce poste pendant trois ans sous la houlette de l’ancien chef conservateur Andrew Scheer, intègre ainsi la garde rapprochée d’Erin O’Toole tandis que le Parti conservateur entend redoubler d’efforts pour remporter d’autres sièges au Québec aux prochaines élections fédérales.

Joël-Denis Bellavance La Presse

M. Rayes revient donc à ses premiers amours en redevenant lieutenant politique, poste qui avait confié au député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, en 2020. M. Martel avait été le seul élu du Québec à donner son appui à Erin O’Toole durant la course au leadership qu’il a remportée aux dépens de Peter MacKay l’an dernier.

M. Rayes, qui était demeuré neutre durant la course parce qu’il était justement lieutenant politique au Québec, avait fait sa marque durant les élections fédérales de 2019 en recrutant une panoplie de candidats vedettes bien établis dans leur milieu – des maires, des gestionnaires, des gens d’affaires, des athlètes, entre autres. Mais l’ancien chef conservateur Andrew Scheer a fait dérailler la campagne des conservateurs au Québec en soufflant le chaud et le froid sur les enjeux sociaux comme l’avortement, notamment durant le débat des chefs à TVA.

La nomination de M. Rayes, qui sera aussi porte-parole du Parti conservateur dans le dossier des langues officielles, fait partie des changements annoncés mardi matin par chef Erin O’Toole à son cabinet fantôme.

Parmi les députés du Québec, Gérard Deltell conserve ses fonctions de leader de l’opposition officielle à la Chambre des communes, tandis que le député Luc Berthold devient porte-parole en matière de santé.

Richard Martel devient pour sa part critique conservateur pour l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, et en matière de sports.

Son collègue Pierre Paul-Hus obtient pour sa part le poste de critique conservateur pour les services publics et l’approvisionnement.

La nouvelle députée de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis, Dominique Vien, se voit confier le rôle de critique adjointe pour les femmes, l’égalité des genres et des jeunes.

En conférence de presse, M. O’Toole a affirmé que sa décision de nommer M. Rayes au poste de lieutenant politique n’est pas un désaveu du travail de Richard Martel.

« J’apprécie beaucoup le travail de Richard Martel, un ami et une voix importante dans notre caucus. Nous avons un rôle parfait pour un entraîneur de hockey très connu au Québec. Mais j’apprécie aussi beaucoup le travail et les talents d’Alain Rayes, un ancien maire, une voix forte dans notre caucus et un organisateur. Avant les prochaines élections, on doit attirer les Québécois et les Québécoises sur le terrain. On a reçu un mandat plus fort dans nos 10 circonscriptions. Mais on doit gagner plus de sièges aux prochaines élections. J’ai beaucoup confiance dans notre équipe québécoise. Alain est très expérimenté sur le terrain », a déclaré M. O’Toole.

Dans son cabinet fantôme, M. O’Toole a aussi décidé de confier à nouveau le poste de critique des finances au volubile député conservateur Pierre Poilievre. La députée Candice Bergen, du Manitoba, conserve le poste de cheffe adjointe.

Le député de la Colombie-Britannique Dan Alba demeure également critique à l’environnement et aux changements climatiques tandis que sa collègue de la même province, Kerry-Lynne Findlay, est nommée critique à la défense.

Le député ontarien Michael Chong demeure critique aux affaires étrangères et croisera le fer avec la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

M. O’Toole a dévoilé la composition de son cabinet fantôme tandis que les travaux parlementaires doivent reprendre le 22 novembre. Le gouvernement Trudeau lancera les travaux en présentant un discours du Trône. La Chambre des communes doit siéger quatre semaines avant d’ajourner le 17 décembre pour le congé des Fêtes.