(Québec) La cheffe libérale Dominique Anglade invite le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, à tenter de se faire élire à la prochaine élection partielle dans la circonscription de Marie-Victorin, laissée vacante par Catherine Fournier qui est devenue mairesse de Longueuil dimanche.

Fanny Lévesque La Presse

Le Parti libéral du Québec a confirmé que la formation laisserait le champ libre à M. St-Pierre Plamondon s’il tentait sa chance dans Marie-Victorin et si les autres formations politiques font de même. La cheffe libérale dit vouloir ainsi respecter une tradition - qui n’a pas toujours respectée -, de ne pas présenter d’adversaire à un chef extraparlementaire qui espère faire son entrée à l’Assemblée nationale.

Mme Anglade invite par ailleurs le chef péquiste à tenter sa chance pour prendre Marie-Victorin et faire son entrée au Salon bleu avant les prochaines élections, en octobre 2022. Les libéraux présenteront évidemment un candidat dans la circonscription si le Parti québécois propose un autre candidat que le chef.

Le Parti québécois ne s’est pas encore exprimé sur l’élection partielle à venir dans Marie-Victorin. Paul St-Pierre Plamondon n’entend pas annoncer ses couleurs au cours des prochains jours.

Le gouvernement n’a pas l’intention de déclencher à très court terme cette élection. On fait valoir que les citoyens de Marie-Victorin sont déjà allés aux urnes lors des élections fédérales et viennent de le faire aux élections municipales. Le déclenchement d’une partielle au cours des prochains jours mènerait à un vote le 13 ou le 20 décembre, ce qui n’est pas une option pour le gouvernement. La décision sera prise l’année prochaine. Le gouvernement a six mois pour déclencher l’élection partielle, mais attendre à la dernière minute paraît difficile puisque les élections générales auront lieu le 3 octobre 2022.

Dans une réponse en anglais, Québec solidaire a dit lundi matin voir cette élection partielle « comme une opportunité » pour sa formation politique. « On va se mettre au travail, on va se rencontrer dans les prochains jours, prochaines semaines pour faire notre plan de match dans Marie-Victorin. On attend d’avoir des nouvelles du gouvernement pour savoir quand serait l’élection partielle, puis on prendra nos décisions en temps et lieu », a souligné M. Nadeau-Dubois.

Élue sous la bannière péquiste en 2018, Catherine Fournier siégeait comme indépendante depuis son départ du Parti québécois depuis mars 2019. La Coalition avenir Québec avait terminé au deuxième rang. Québec solidaire et les libéraux avaient pris la troisième et quatrième place en 2018.

Avec Tommy Chouinard et Hugo Pilon-Larose