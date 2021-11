Ce dimanche, tous les Québécois peuvent encore aller voter pour élire leur conseil municipal. Aperçu de cette vaste opération.

Ariane Krol La Presse

Ils courtisent votre vote

Postes en scrutin le 7 novembre

Maires : 483

Conseillers : 2542

Préfets de MRC : 14

Ils n’ont pas eu besoin de votre vote

Municipalités où le conseil municipal entier a été élu sans opposition : 273

Candidats déjà élus sans opposition (y compris dans des municipalités où une partie des sièges fera l’objet d’une course)

Maires : 608

Conseillers : 4291

Préfets de MRC : 4

Irez-vous voter ?

Taux de participations aux dernières élections municipales

2017

Ensemble du Québec : 44,8 %

Le plus élevé : 91,4 % (Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, dans le Bas-Saint-Laurent)

*Cette municipalité n’est pas candidate au meilleur taux de participation cette fois-ci, car tout son conseil a été élu sans opposition.

Le plus faible : 28,1 % (Pointe-à-la-Croix, dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine)

* Trois des conseillers de cette municipalité étant déjà élus sans opposition, seuls les postes du maire et de trois conseillers seront soumis au vote le 7 novembre.

Source : MAMH

Plus de femmes... du moins parmi les candidats

Beaucoup d’efforts ont été faits pour susciter davantage de candidatures féminines, notamment par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), le Directeur général des élections (DGE), l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Fédération québécoise, des municipalités (FQM).

Elles sont effectivement plus nombreuses cette année.

Candidats par sexe (%)

2017

Hommes : 68,7

Femmes : 31,3

2021

Hommes : 64,5

Femmes : 35,5

Si la hausse est visible dans toutes les régions, les électeurs n’ont pas autant de choix de candidates partout

Plus forte proportion de candidates

Laval : 46,4 %

Plus faible proportion de candidates

Chaudière-Appalaches : 30 %

Plus d’appelées, mais combien d’élues ?

Avec plus de femmes candidates, aura-t-on plus de femmes à la tête des municipalités ? C’est ce qui est souhaité, mais comme on l’a vu aux dernières élections, ce n’est pas une science exacte.

Élections municipales de 2017

Ensemble des postes

Candidates : 31,3 %

Élues : 32,4 %

Postes de conseiller

Candidates : 33,3 %

Élues : 34,5 %

Postes de maire

Candidates : 19,8 %

Élues : 18,9 %

Mieux qu’à Ottawa, moins bien qu’à Québec

Proportion (%) d’élues aux dernières élections

Municipales (2017) : 31,3

Fédérales (2021) : 30

Provinciales (2018) : 42

Source : MAMH, DGE, Élections Canada

Rajeunir le conseil

Attirer plus de jeunes en politique municipale était l’autre grand objectif de Québec cette année. Pour les candidatures, ça a porté ses fruits.

Candidats âgés de 18 à 34 ans pour l’ensemble des postes (%)

2017 : 8,7

2021 : 9,5

Les jeunes demeurent nettement plus nombreux à tenter leur chance comme conseiller, mais le siège de maire gagne en popularité

Candidats au poste de conseiller âgés de 18 à 34 ans (%)

2017 : 9,8

2021 : 9,5

Candidats au poste de maire âgés de 18 à 34 ans (%)

2017 : 2,5

2021 : 5,4

Reste à voir si les citoyens, eux, voteront pour ces jeunes candidats. Comme on a pu le voir aux dernières municipales, ce n’est pas garanti.

Élections municipales de 2017

Ensemble des postes

Candidats de 18 à 34 ans : 8,7 %

Élus : 8,3 %

Postes de conseiller

Candidats de 18 à 34 ans : 9,8 %

Élus : 9,3 %

Postes de maire

Candidats de 18 à 34 ans : 2,5 %

Élus : 1,9 %

Source : MAMH