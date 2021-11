Politique

Élections municipales 2021

L’heure des choix

Entre promesses et controverses, la course à la mairie anime les débats depuis de longs mois à Montréal. Et au moment où le vote s’amorce ce samedi, l’issue du scrutin qui oppose de nouveau Valérie Plante à Denis Coderre reste imprévisible. Un troisième acteur, Balarama Holness, viendra-t-il brouiller les cartes ?