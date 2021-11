Vivement critiqué, le patron d’Air Canada s’excuse et promet un effort

Vivement critiqué après avoir affirmé qu’il n’avait pas le temps d’apprendre le français à cause de son emploi du temps, le président et chef de la direction d’Air Canada, Michael Rousseau, s’excuse et s’engage à « améliorer » sa connaissance de la langue de Molière.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Julien Arsenault La Presse

Charles Lecavalier La Presse

« Je présente mes excuses à ceux que mes propos ont offensés, a-t-il indiqué, jeudi, dans une brève déclaration. Je tiens à clarifier que je ne voulais d’aucune façon manquer de respect à l’égard des Québécois et des francophones de tout le pays. »

Mercredi, en marge d’une allocution devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), M. Rousseau avait expliqué avoir été capable de vivre au Québec, où il a déménagé en 2007 après avoir été recruté par le plus important transporteur au pays, sans communiquer en français.

Sa priorité, avait-il affirmé, était de faire redécoller Air Canada, qui a été secouée par la pandémie de COVID-19. L’homme d’affaires, dont l’actuelle conjointe est francophone, avait dit ne pas avoir le temps d’apprendre le français, l’une des deux langues officielles au Canada.

Le siège social d’Air Canada, qui est assujettie à la Loi sur les langues officielles, se trouve à Montréal.

M. Rousseau a rapidement déclenché une tempête linguistique, s’attirant notamment les critiques de la classe politique autant à Québec qu’à Ottawa.

Legault « en colère »

Entre deux réunions au sommet des Nations unies sur le climat à Glasgow, le premier ministre québécois François Legault s’est dit « en colère » contre M. Rousseau.

« C’est inqualifiable et ça me choque » a tonné M. Legault, en interpellant le conseil d’administration du plus important transporteur aérien au pays.

Selon le premier ministre, l’attitude du patron d’Air Canada est insultante pour les salariés de la société.

« Je me mets à la place des employés d’Air Canada et je ne serais pas fier de mon président », a-t-il dit.

« Je m’attends à des excuses de M. Rousseau et à ce qu’il commence à apprendre le français. Je pense qu’il faut interpeller le conseil d’administration d’Air Canada », a exigé le premier ministre.

Il y a 12 administrateurs au conseil d’Air Canada, dont le siège social se trouve à Montréal. Son président depuis mai 2007, Vagn Sorensen, est établi à Londres, au Royaume-Uni. Neuf des membres habitent à l’extérieur du Québec. Quatre de ceux-ci se trouvent à l’étranger (Californie, New York, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni).

Pour François Legault, ce nouvel incident linguistique à Montréal est la preuve qu’il faut réaffirmer que la langue officielle du Québec est le français, comme le gouvernement tente de le faire avec son projet de loi 96 modernisant la loi 101.

Mais ce projet de loi sera-t-il utile pour prévenir une telle situation à l’avenir ? Comme compagnie aérienne, Air Canada est assujettie à la Loi sur les langues officielles fédérale (qu’Ottawa prévoyait réformer avant l’élection), et non à la Charte de la langue française. M. Legault estime à tout le moins que son projet de loi envoie un signal fort.

Réfléchir à son avenir

C’est aussi l’avis du ministre responsable de la langue française Simon Jolin-Barrette, qui estime que son projet de loi permettrait de franciser la haute direction d’Air Canada. Le ministre a même invité M. Rousseau à réfléchir à son avenir comme PDG de l’avionneur. « Il est venu insulter, mépriser tous les Québécois. Il doit s’excuser, Air Canada doit s’excuser. Il doit réfléchir profondément au rôle qu’il occupe dans cette compagnie-la. C’est indigne de ses fonctions », a-t-il dénoncé.

Il estime que M. Rousseau « a fait la démonstration hier qu’il est indigne de ses fonctions ». « Ce n’est pas normal que le patron d’un siège social à Montréal ne puisse pas communiquer avec ses employés en français au Québec. Les Québécois ont le droit de travailler en français. […] L’attitude de M. Rousseau [mercredi] démontre le mépris qu’il a envers les Québécoises et les Québécois », a-t-il dit.

Et le fait que le citoyen Rousseau ait pu vivre dans la grande région de Montréal sans parler le français pendant si longtemps « démontre très clairement qu’il y a un enjeu avec l’utilisation de la langue française à Montréal », dit M. Jolin-Barrette.

Mercredi, le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, s’est pour sa part dit « très surpris » de voir que l’allocution de M. Rousseau comprenait très peu de français.

« C’est clair que pour nous, un président qui irait s’installer à Madrid, qui ne connaît pas l’espagnol, devrait s’engager à reconnaître que c’est la chose à faire de l’apprendre. C’est la même chose au Québec », a-t-il dit.