« En colère », Legault interpelle le c. a. d’Air Canada

(Glasgow, Royaume-Uni) François Legault est « en colère » contre le patron d’Air Canada, Michael Rousseau. Il trouve « insultant » que le PDG du transporteur aérien ne parle pas français et qu’il affirme qu’il n’a pas l’intention de l’apprendre. « C’est inqualifiable et ça me choque », tonne le premier ministre, qui interpelle le conseil d’administration de la compagnie afin qu’elle agisse.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Entre deux réunions au sommet des Nations unies sur le climat à Glasgow, M. Legault a commenté la tempête linguistique qui a enflammé Québec et Ottawa mercredi. Après une allocution devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), M. Rousseau a affirmé que « si vous regardiez mon emploi du temps, vous comprendriez que c’est sur quoi je dois me concentrer ». Il justifiait le fait qu’il ne parle pas français et qu’il n’a pas le temps de l’apprendre, même s’il vit dans la métropole québécoise depuis 14 ans.

« Jusqu’à aujourd’hui, ce n’était pas un enjeu. Il y a des gens qui veulent en faire un enjeu, c’est leur affaire. Je ne suis pas un anti-francophone. Ma femme est francophone, ma mère est francophone, je vis à Saint-Lambert dans un environnement majoritairement francophone. Je n’ai tout simplement pas eu le temps de l’apprendre », a plus tard affirmé M. Rousseau en entrevue avec le chroniqueur de La Presse Jean-Philippe Décarie.

Legault fulmine

François Legault critique l’attitude du patron d’Air Canada, qu’il trouve insultante pour les employés du transporteur aérien dont le siège social est à Montréal. « Je me mets à la place des employés d’Air Canada et je ne serais pas fier de mon président », a-t-il dit.

« Je m’attends à des excuses de M. Rousseau et à ce qu’il commence à apprendre le français. Je pense qu’il faut interpeller le conseil d’administration d’Air Canada », a exigé le premier ministre.

Il y a 12 administrateurs au conseil d’Air Canada, dont le siège social se trouve à Montréal. Son président depuis mai 2007, Vagn Sorensen, est établi à Londres, au Royaume-Uni. Neuf des membres habitent à l’extérieur du Québec. Quatre de ceux-ci se trouvent à l’étranger (Californie, New York, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni).

Pour François Legault, ce nouvel incident linguistique à Montréal est la preuve qu’il faut réaffirmer que la langue officielle du Québec est le français, comme le gouvernement tente de le faire avec son projet de loi 96 modernisant la loi 101.

Mais ce projet de loi sera-t-il utile pour prévenir une telle situation à l’avenir ? Comme compagnie aérienne, Air Canada est assujettie à la Loi sur les langues officielles fédérale (qu’Ottawa prévoyait réformer avant l’élection), et non à la Charte de la langue française. M. Legault estime à tout le moins que son projet de loi envoie un signal fort.

Mercredi, le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, s’est pour sa part dit « très surpris » de voir que l’allocution de M. Rousseau comprenait très peu de français.

« C’est clair que pour nous, un président qui irait s’installer à Madrid, qui ne connaît pas l’espagnol, devrait s’engager à reconnaître que c’est la chose à faire de l’apprendre. C’est la même chose au Québec », a-t-il dit.

Avec Julien Arsenault