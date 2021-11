Politique

Nouvelle ministre de la Défense

L’ère de l’impunité est révolue, prévient Anita Anand

(Ottawa) La nouvelle ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a un message à adresser aux agresseurs qui sévissent au sein des Forces armées canadiennes et à ceux qui ferment les yeux sur le fléau des inconduites sexuelles : ce temps est révolu. Time’s up, comme on dit dans l’autre langue officielle, en référence au mouvement né à Hollywood.