La députée libérale Marie Montpetit et la cheffe du PLQ, Dominique Anglade.

(Québec) La cheffe libérale Dominique Anglade montre la porte à sa députée Marie Montpetit, a appris La Presse.

Tommy Chouinard La Presse

En milieu d’après-midi lundi, elle lui a demandé de se retirer du caucus libéral dans la foulée d’une plainte écrite de harcèlement psychologique et d’allégations de même nature et d’intimidation à son sujet. Si Mme Montpetit n’obtempère pas, elle sera expulsée.

La cheffe a reçu lundi « de nouvelles informations préoccupantes » au sujet de Mme Montpetit qui la pousse à prendre cette décision, toujours selon nos informations. C’est le président du caucus Pierre Arcand qui, à la demande de Mme Anglade, a signifié à Mme Montpetit la décision.

La Presse révélait lundi matin les allégations visant Mme Montpetit.