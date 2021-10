(Québec) La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, se retire temporairement de ses fonctions ministérielles pour traiter des ennuis mineurs de santé physique ainsi qu’une épuisement professionnel.

Fanny Lévesque La Presse

La décision de Mme Blais a été prise sous la recommandation de son médecin, indique-t-on dans un communiqué publié vendredi. C’est le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, qui prendra en charge les dossiers de la ministre le temps de son absence.

« La passion que j’ai pour les aînés et les personnes proches aidantes m’a poussée à revenir au travail plus rapidement que mon médecin le souhaitait. Toutefois, je dois écouter ses conseils et prendre un temps de repos afin de revenir en pleine forme. J’ai encore beaucoup de dossiers à mener d’ici la fin du mandat, dont la sanction de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et de toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. Je remercie mon collègue Christian Dubé, ainsi que toute l’équipe de mon cabinet, qui s’assureront que tous les dossiers continuent de progresser d’ici mon retour », a-t-elle écrit.

Son bureau de circonscription de Prévost demeure « pleinement opérationnel », a-t-on ajouté.

La ministre Blais avait annulé en août dernier ses activités professionnelles pour un mois le temps de soigner des douleurs aiguës à une jambe.