(Ottawa) Le gouvernement fédéral interjette appel d’une décision lui ordonnant d’indemniser les enfants des Premières Nations retirés de leur foyer, mais affirme que les parties ont convenu de continuer à discuter des prochaines étapes dans l’espoir de parvenir à un accord à l’amiable.

Stephanie Taylor La Presse Canadienne

Le gouvernement a déposé l’avis d’appel vendredi en fin de journée avant la clôture de la Cour d’appel fédérale.

Dans une déclaration commune vendredi, la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, et le ministre de la Justice et procureur général du Canada, David Lametti, ont déclaré que les parties ont convenu de suspendre le litige sur la décision du tribunal.

Ils estiment que cela peut créer l’espace nécessaire pour parvenir à un accord sur les indemnisations et le financement de futures réformes.

Les parties en cause sont le gouvernement fédéral, la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations et l’Assemblée des Premières Nations.

Cindy Blackstock, de la Société de soutien, a déclaré dans une entrevue qu’elle était déçue que le gouvernement fédéral ait choisi d’interjeter appel.

« Nous ne négocierons en aucun cas une réduction de l’indemnisation », a-t-elle déclaré.

Elle a affirmé que la pause pour les pourparlers se concentrerait sur l’équité des services à l’enfance et à la famille, afin de garantir que le gouvernement fédéral augmente le financement pour les familles des Premières Nations.

La déclaration des ministres a ajouté qu’en plus d’une indemnisation équitable pour ceux qui ont subi un préjudice, le gouvernement s’engage également à faire des investissements importants pour s’attaquer à la réforme à long terme des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations.

Lors d’une conférence de presse vendredi soir, M. Miller a déclaré qu’il n’y avait aucune intention de réduire les montants à être versés aux enfants qui ont été retirés de leur foyer.

« Nous pourrions mettre en œuvre les ordonnances (du tribunal), telles qu’elles sont écrites, demain, a-t-il déclaré. Cela ne réparerait pas le système qui continue d’être brisé. Cela avancerait très peu sur la réforme à long terme. »

En 2016, le tribunal des droits de la personne a conclu qu’Ottawa avait fait preuve de discrimination contre les enfants des Premières Nations en sous-finançant sciemment les services à l’enfance et à la famille pour ceux qui vivent dans les réserves.

Les plaignants dans cette affaire, présentée pour la première fois en 2007, affirment que cela a conduit des milliers d’enfants à être retirés de leur famille et à subir des abus et des souffrances dans les systèmes provinciaux de placement en familles d’accueil.

Le tribunal a déclaré que chaque enfant des Premières Nations ainsi que leurs parents ou grands-parents qui ont été séparés en raison de ce sous-financement chronique étaient admissibles à recevoir 40 000 $ en compensation fédérale, soit le montant maximum qu’il pouvait accorder.

On estime qu’environ 54 000 enfants et leurs familles pourraient être admissibles, ce qui signifie qu’Ottawa pourrait devoir payer plus de 2 milliards.

Le tribunal a également décidé que les critères devaient être élargis afin que davantage d’enfants des Premières Nations puissent être admissibles au principe de Jordan, une règle conçue pour garantir que tous les enfants des Premières Nations vivant au Canada ont accès aux produits, aux services et au soutien dont ils ont besoin.

En 2019, le gouvernement fédéral a demandé à la Cour fédérale de rejeter les décisions du tribunal. Une partie de ses arguments, selon un résumé du tribunal, était que d’accorder une indemnisation individuelle signifie qu’il faut prouver le préjudice individuel.