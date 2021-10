(Ottawa) Le député de Gatineau, Steven MacKinnon, devient whip en chef du gouvernement libéral. Le premier ministre Justin Trudeau en a fait l’annonce par voie de communiqué, jeudi matin.

Catherine Lévesque La Presse Canadienne

M. MacKinnon, élu pour la première fois en 2015, sera responsable du bon fonctionnement du caucus libéral. Il veillera entre autres à ce qu’il y ait suffisamment de députés dans la Chambre des communes lors des débats et des votes, et déterminera au sein de quels comités siègeront les députés de son caucus. Il attribuera également les bureaux et les sièges à la Chambre des communes.

« Steven MacKinnon est un parlementaire expérimenté qui a fait preuve d’une grande volonté de réaliser nos principaux engagements visant à bâtir un avenir meilleur pour tous les Canadiens. Il veillera à ce que notre équipe au sein du Parlement reste concentrée sur la mise en œuvre des priorités du gouvernement du Canada », a souligné le premier ministre dans son communiqué.

« Je suis convaincu que Steven s’acquittera de ses nouvelles fonctions avec professionnalisme, intégrité et soin. Il a ma confiance et mon respect, ainsi que ceux de tout le caucus », a ajouté M. Trudeau.

M. MacKinnon a auparavant servi comme secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement. Il ne s’est pas taillé une place au sein du conseil des ministres, mais ajoutera une voix gatinoise au sein de l’équipe de leadership du gouvernement Trudeau. Il sera également assermenté comme membre du Conseil privé de la Reine.