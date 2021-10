(Québec) Québec déposera son minibudget le 25 novembre, a annoncé le ministre des Finances Eric Girard mercredi.

Tommy Chouinard La Presse

Comme le premier ministre François Legault l’a déjà indiqué, il y aura entre autres des allégements financiers pour les Québécois qui subissent une importante hausse du coût de la vie. « Je veux vous dire qu’on regarde actuellement des moyens pour aider les Québécois qui n’ont pas eu les augmentations de salaire en conséquence, pour les aider à faire face à cette augmentation énorme du coût de la vie, entre autres dans le secteur de l’épicerie puis du logement », disait M. Legault la semaine dernière.

Le crédit d’impôt pour frais de garde sera plus généreux, afin de donner un coup de pouce aux parents dont les enfants fréquentent une garderie privée non subventionnée. Québec s’attaque ainsi à l’iniquité à l’égard de ces parents qui paient plus cher que ceux ayant accès à une place à 8,50 $ par jour en CPE ou dans un autre service de garde subventionné.

De nouvelles mesures fiscales ou financières viseront à inciter les personnes de 60 à 69 ans à continuer de travailler ou à revenir sur le marché de l’emploi.

Le gouvernement injectera également des fonds pour favoriser la requalification des travailleurs vers les secteurs en pénurie de main-d’œuvre.

Dans son discours d’ouverture de la nouvelle session parlementaire, le 19 octobre dernier, François Legault a promis d’ajouter 100 000 travailleurs qualifiés dans les secteurs de la construction, des technologies de l’information et du génie, par exemple.

La mise à jour économique du 25 novembre sera également l’occasion de faire le point sur l’état des finances publiques. Lors d’une récente entrevue accordée à La Presse, Eric Girard confiait que le déficit anticipé de 12,3 milliards de dollars pour l’année en cours sera revu à la baisse en raison d’une relance économique plus forte que prévu.

Au départ, Québec avait encerclé la date du 22 novembre pour le dépôt de son minibudget, mais il s’est ravisé car le gouvernement Trudeau a annoncé entre-temps que la rentrée parlementaire à Ottawa aura lieu ce jour-là.