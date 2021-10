(Ottawa) Le nouveau ministre de l’Environnement Steven Guilbeault affirme n’avoir « aucun agenda secret » qu’il entend mettre en œuvre pour accélérer la lutte aux changements climatiques.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Prenant la parole à l’issue de la première réunion du cabinet dévoilé par le premier ministre Justin Trudeau, M. Guilbeault a affirmé que le plan environnemental du gouvernement libéral « est clair » depuis longtemps et que les nouvelles mesures qui seront mises en œuvre pour augmenter la cadence ont été divulguées durant la campagne électorale.

« Je n’ai pas d’agenda secret en tant que ministre de l’Environnement », a déclaré M. Guilbeault, quelques heures avant de s’envoler en direction de Glasgow où il participera à la conférence des Nations unies sur les changements climatiques, la COP26.

Durant la campagne électorale, les libéraux de Justin Trudeau ont notamment promis de mettre fin aux subventions à l’industrie pétrolière en 2023, soit deux ans plus tôt que convenu par les pays membres du G20.

Les libéraux ont aussi annoncé leur intention d’imposer un plafond à l’industrie pétrolière en ce qui a trait aux émissions de gaz à effet de serre.

M. Guilbeault a ainsi tenté de calmer la tempête politique en Alberta provoquée par sa nomination. Le premier ministre de la province, Jason Kenney, a soutenu que son arrivée à la barre du ministère de l’Environnement est « problématique » et risque d’envenimer les relations déjà tendues entre Ottawa et l’Alberta.

« Si M. Guilbeault suit les politiques qu’il appuyait en tant que militant, ce serait un désastre pour l’économie canadienne » a soutenu M. Kenney, durant une conférence de presse mardi, peu de temps après le dévoilement du cabinet fédéral.

« J’espère par contre qu’il va adopter une approche constructive et raisonnable pour travailler avec l’Alberta, les autres provinces et l’industrie des ressources naturelles », a-t-il ajouté.

Devant les journalistes, M. Guilbeault a dit être prêt à rencontrer le premier ministre albertain, affirmant qu’Ottawa et les provinces doivent travailler de concert pour contrer les effets des changements climatiques qui se profilent à l’horizon.

« Tous les Canadiens d’un océan à l’autre veulent que tous les gouvernements, et pas seulement le gouvernement fédéral, en fassent plus pour lutter contre les changements climatiques. Les compagnies pétrolières reconnaissent elles-mêmes que l’on doit en faire plus et plusieurs d’entre elles se sont déjà engagées à atteindre la carboneutralité d’ici 2050 », a fait valoir le ministre.

« Je suis déçu que le premier ministre Kenney ne sera pas à la rencontre de Glasgow. D’autres premiers ministres y seront. Mais je suis prêt à m’asseoir avec le premier ministre Kenney et tout autre premier ministre pour discuter des façons que nous pouvons travailler ensemble dans cette lutte », a-t-il ajouté.

Son prédécesseur à l’Environnement, Jonathan Wilkinson, qui est maintenant ministre des Ressources naturelles, s’est porté à la défense de M. Guilbeault, le décrivant comme une personne « pragmatique ».

À Ottawa, le Parti conservateur a aussi dénoncé la nomination de M. Guilbeault en raison de son passé d’ancien militant écologiste « radical ». Le député conservateur Pierre Poilievre a soutenu qu’il s’agit d’une mauvaise nouvelle pour les perspectives économiques du pays.