(Québec) La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) accuse le gouvernement Legault de « causer le chaos » et de « presser le citron à coup de menaces » face à ses membres qui vivent de l’épuisement en étant « déjà presque à la limite de [leurs] capacités humaines ».

Hugo Pilon-Larose La Presse

En mêlée de presse mercredi, le premier ministre François Legault a réitéré qu’il était prêt à déposer un projet de loi afin de permettre au ministre de la Santé, Christian Dubé, de communiquer aux présidents-directeurs généraux des CISSS et des CIUSSS (les Centres intégrés de santé et de services sociaux) l’identité des médecins qui ne suivent pas au moins 1000 patients. François Legault a révélé mardi qu’il avait obtenu une liste identifiant ces médecins à partir de données de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

La FMOQ promet que « tous les moyens juridiques seront entrepris » si Québec dépose un tel projet de loi qui serait « illégal, immoral et discriminatoire », juge-t-elle.

« On s’en va vers un mur et on ne peut plus presser le citron à coup de menaces et de dénigrement. Ça décourage les plus engagés. […] M. Legault conduit une voiture vers le mur en pensant sur l’accélérateur », accuse la Fédération qui représente les médecins de famille.

Selon elle, la stratégie de communication utilisée par Québec va « causer le chaos et l’épuisement, alors que la force de travail des médecins de famille au Québec est déjà presque à la limite de ses capacités humaines ».

« Le citron est pressé au maximum et c’est une question d’humanisme. Les gens ont une capacité maximale, ils ne peuvent pas travailler 200 heures semaines. On a des gens qui sont sur le bord de l’épuisement », dit-elle.

Les oppositions accusent Legault d’être « bulldozer »

Les partis d’opposition s’inquiètent de leur côté de l’approche « bulldozer » de François Legault et critiquent son ton « menaçant » lorsqu’il brandit une liste noire de médecins de famille qui ne prennent pas en charge assez de patients à son goût.

« Je pense que les médecins de famille commencent à réaliser qu’on est en train d’identifier plus précisément le problème […] et il y a une forte réaction », s’est félicité M. Legault mercredi. Le premier ministre a du même souffle critiqué la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), qu’il a comparé à un puissant lobby qui ne respecte pas ses obligations.

Pour la cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade, François Legault est un véritable « bulldozer » dont l’attitude de confrontation ne donne pas de bons résultats.

« François Legault a répété à maintes reprises qu’il allait rencontrer tous ses engagements. Un de ses engagements forts, c’est que chaque Québécois ait un médecin de famille. Il se réveille aujourd’hui, il se rend compte qu’il y a plus de 800 000 Québécois qui n’ont pas de médecin de famille. Alors, il va utiliser une méthode bulldozer », a-t-elle dit.

« Le fait que le premier ministre ait une liste avec des noms spécifiques, […] c’est menaçant. C’est le premier ministre du Québec. C’est inquiétant comme approche [et] je ne pense pas que ça va faire en sorte que les gens vont se sentir rassurés », a-t-elle ajouté.

Le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a accusé François Legault de présenter aux Québécois un nouvel épisode d’un « show de boucane » sans résultats concrets.

« Le premier ministre s’est vanté d’avoir obtenu la liste noire des méchants médecins du Québec. Il s’est vanté d’avoir obtenu la liste avec tous les méchants paresseux qu’il va discipliner avec le fouet que lui a légué Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé. On reconnaît ici le style caquiste dans sa plus pure expression, c’est-à-dire pointer du doigt, trouver des coupables [et] faire beaucoup de communication, un show de boucane pour éviter de prendre ses responsabilités », a-t-il dit.

« [Le premier ministre] essaie de trouver des solutions simplistes à la question en disant : je vais dresser une liste noire puis je vais pointer du doigt les médecins qui ne font pas un bon travail. Alors que c’est beaucoup plus complexe que ça. […] C’est troublant », a ajouté le chef parlementaire du Parti québécois, Joël Arseneau.

Selon les données du gouvernement, 15 % des médecins de famille prennent en charge moins de 500 patients. « Il y a toujours environ 4000 médecins qui pourraient contribuer davantage à l’effort collectif. Comme le premier ministre l’a dit, si tous les médecins prenaient en charge un nombre suffisant de patients, la liste des 800 000 patients en attente pourrait diminuer considérablement », a indiqué le cabinet du ministre de la Santé.

La Coalition avenir Québec (CAQ) a promis lors de la dernière campagne électorale de jumeler tous les Québécois à un médecin de famille.

Avec Fanny Lévesque