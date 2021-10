(Québec) L’opposition accuse le premier ministre François Legault d’« ingérence », après qu’il eut affirmé, mardi, avoir en main une liste noire de médecins de famille qui ne travaillent pas assez à son goût.

Caroline Plante La Presse Canadienne

M. Legault a également déclaré avoir lui-même aidé à répartir le nombre de médecins de famille dans les différentes régions du Québec.

Pour le chef parlementaire du Parti québécois (PQ), Joël Arseneau, il s’agit là de deux « révélations troublantes » qui en disent long sur l’approche du gouvernement, qui fait « beaucoup d’improvisation », selon lui.

Il s’étonne que le premier ministre ait avoué ne pas savoir « juridiquement » ce qu’il est possible de faire avec la liste de médecins qu’il a obtenue de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

M. Legault a déclaré mardi vouloir donner ces noms aux dirigeants des autorités régionales de la santé pour qu’ils les rencontrent, mais il a dit ne pas savoir si c’est légal ou non.

Le gouvernement tenterait ainsi de contourner la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) pour négocier directement avec ses membres.

« Il y a une forme d’ingérence du premier ministre dans le système de santé qui est troublante », a insisté M. Arseneau en point de presse à l’Assemblée nationale, mercredi.

De son côté, le chef parlementaire de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, déplore que le premier ministre se soit « vanté » d’avoir obtenu la liste noire des « méchants paresseux qu’il va discipliner avec le fouet ».

« On reconnaît ici le style caquiste dans sa plus pure expression, c’est-à-dire pointer du doigt, trouver des coupables, bref, faire […] un show de boucane pour éviter de prendre ses responsabilités », a-t-il dénoncé.

M. Nadeau-Dubois estime que le gouvernement s’attaque de manière « superficielle » au problème de l’accès aux soins. Le parti suggère de renouer avec une vision interdisciplinaire de la première ligne en santé.

QS dit vouloir une première ligne organisée autour d’équipes où il y a des médecins, des infirmières, des psychothérapeutes, des psychologues, des travailleurs sociaux, des physiothérapeutes, etc.

« On est dans un cul-de-sac, affirme M. Nadeau-Dubois, parce que le modèle est brisé. Et le modèle, c’est quoi ? C’est le modèle libéral et caquiste du tout aux médecins. Ce modèle-là, il ne fonctionnera jamais.

« On aura beau utiliser toutes les pénalités du monde, sortir les plus gros gourdins de notre arsenal puis taper, puis taper, puis taper sur la tête des médecins, ça ne marchera pas. La solution, elle n’est pas dans ce modèle-là. »

Pour sa part, la cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, qualifie d’« inquiétante » la manière de fonctionner de la Coalition avenir Québec (CAQ).

« C’est un peu la panique à bord, a-t-elle affirmé en point de presse. Ils se rendent compte qu’ils ne savent pas comment ils vont atteindre leurs objectifs. »

« Le fait que le premier ministre ait une liste avec des noms spécifiques et qu’il brandit une espèce de « j’ai des noms », c’est menaçant, c’est le premier ministre du Québec. C’est inquiétant », ajoute-t-elle.