Le Parti conservateur résiste à la politique de vaccination obligatoire dans les édifices parlementaires.

Mélanie Marquis La Presse

Le chef conservateur Erin O’Toole a signalé mercredi, à l’issue de la réunion de son caucus, que la décision prise par le bureau de régie interne (BRI) serait contestée dès que possible lorsque les travaux reprendront à la Chambre des communes.

« Une question de privilège sera soulevée le plus rapidement possible […] pour contester la conduite inappropriée et le précédent créé par le bureau de régie interne », car seule la Chambre des communes peut déterminer sa composition et sa conduite », a-t-il déclaré en conférence de presse au parlement.

Martelant que Justin Trudeau devrait « vraiment avoir honte de politiser la question des vaccins et de diviser les Canadiens », Erin O’Toole a fait valoir qu’il encourageait « tous les Canadiens, tous les Québécois » à se faire vacciner contre la COVID-19.

Il a toutefois refusé de dire ce qui arrivera aux députés qui ne sont pas vaccinés, se bornant à dire que « tous les députés vont être vaccinés à la Chambre des communes [parce que] c’est très important », et il a encore une fois écarté l’option d’un format hybride pour la conduite des travaux parlementaires.

Le BRI a annoncé il y a un peu plus d’une semaine qu’à partir du 22 novembre, le jour de l’ouverture de la 44e législature, personne ne pourra entrer dans un édifice de la cité parlementaire sans être pleinement vacciné, suscitant l’ire de l’opposition officielle, qui a dénoncé l’opacité du processus décisionnel.

Le BRI est composé de neuf membres issus de chaque parti. Dirigé par l’actuel président de la Chambre des communes, le libéral Anthony Rota, il tient ses réunions à huis clos, et le 19 octobre dernier, il a tranché : quiconque veut se présenter sur les lieux de la Chambre des communes devra être entièrement vacciné.

L’exigence s’appliquera aux députés et à leur personnel, aux employés des bureaux de recherche politique, aux employés de l’Administration, aux membres de la Tribune de la presse parlementaire, aux visiteurs d’affaires du Parlement, aux entrepreneurs et aux consultants, a-t-on énuméré par voie de communiqué.

Les libéraux, les bloquistes et les néo-démocrates sont tous favorables à la vaccination obligatoire des élus.

Il est donc d’ores et déjà clair que les conservateurs seraient minoritaires si l’affaire était soumise à un vote. Invité à dire ce qu’il adviendrait, Erin O’Toole s’est borné à répéter que ses députés allaient « respecter toutes les règles et les consignes sanitaires en place », avant et après un verdict de la Chambre ou de son président.