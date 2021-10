(Ottawa) Le cabinet concocté par Justin Trudeau contient plusieurs ingrédients surprenants, dont la promotion, majeure, de Mélanie Joly au poste de ministre des Affaires étrangères, ainsi que la grande arrivée de Steven Guilbeault aux commandes du ministère de l’Environnement. Quant à Anita Anand, elle monte en grade et devient ministre de la Défense nationale.

Mélanie Marquis La Presse

Joël-Denis Bellavance La Presse

Les faits Suivez l’événement en direct

Deux députés du Québec prennent du galon dans le nouveau cabinet paritaire de 38 ministres formé par le premier ministre pour donner le coup d’envoi à son troisième mandat.

Mélanie Joly, qui a coprésidé la campagne électorale libérale victorieuse, est largement récompensée. Elle deviendra la cinquième diplomate en chef du Canada en l’espace de six ans environ, et remplace Marc Garneau, qui perd son siège au cabinet. En coulisses, on chuchote qu’il décrocherait un poste d’ambassadeur en échange.

Son collègue Steven Guilbeault, pour sa part, fait son entrée au ministère où on l’a toujours vu, celui de l’Environnement. Il y remplace Jonathan Wilkinson, qui passe aux Ressources naturelles, un ministère connexe. Le Québécois devra donc faire ses valises rapidement, puisque la 26e conférence internationale sur le climat, qui se tient à Glasgow, en Écosse, s’ouvre le 31 octobre prochain.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Steven Guilbeault (au centre)

Parmi les autres ministres qui montent en grade, on retrouve Anita Anand, qui tiendra les rênes du ministère de la Défense nationale. Elle devient la première femme depuis Kim Campbell, en 1993, à être en charge de ce portfolio. Elle y remplace Harjit Sajjan, dont la gestion du fléau de l’inconduite sexuelle a été largement critiquée, et qui est rétrogradé au poste de ministre du Développement international et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Pacifique Canada.

Au Québec, Jean-Yves Duclos se retrouve avec le portfolio de la Santé, crucial, on le sait, depuis le début de la pandémie. Pablo Rodriguez renoue avec le ministère du Patrimoine canadien, qu’il avait occupé pendant environ un an et demi. Il conserve aussi le rôle de lieutenant politique au Québec. Il devrait travailler assez étroitement avec Pascale St-Onge, cette recrue élue dans Brome-Missisquoi, qui devient ministre des Sports et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

Les ministres québécois Diane Lebouthillier (Revenu national) et Marie-Claude Bibeau (Agriculture et Agroalimentaire), et François-Philippe Champagne (Innovation, des Sciences et de l’Industrie), pour leur part, ne bougent pas. Même chose pour David Lametti, qui conserve le portefeuille de la Justice et son rôle de procureur général. Quant à Marc Miller, qui était aux Services aux Autochtones, il passe au ministère des Relations Couronne-Autochtones.

On savait déjà depuis environ un mois que Chrystia Freeland serait de retour à la table – Justin Trudeau n’a pas attendu au 26 octobre pour annoncer que sa joueuse étoile restait vice-première ministre et ministre des Finances.

Des nouveaux visages et de l’expérience

Les ministres ont déambulé tour à tour sous la pluie à Ottawa, mardi matin, sur l’avenue qui mène aux portes de Rideau Hall, la résidence officielle de la gouverneure générale du Canada, Mary May Simon, pour cette cérémonie d’assermentation.

Sous les masques, on a pu discerner des visages ministériels connus, mais aussi les bouilles de certains qui accèdent au cabinet après avoir fait leurs preuves dans les banquettes arrière comme simples députés. Parmi eux, les élues ontariennes Marci Ien (Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse) et Kamal Khera (Aînés).

Accèdent également au saints des saints les députés Gudie Hutchings, de Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que Sean Fraser, de la Nouvelle-Écosse. La première devient ministre du Développement économique rural tandis que le second obtient un portefeuille d’importance, celui de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

D’autres encore effectuent un retour en force.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Ginette Petitpas Taylor

C’est le cas de Ginette Petitpas Taylor, qui avait été éjectée du cabinet en 2019 après avoir brièvement été ministre de la Santé. Elle prend le contrôle du dossier des Langues officielles, qui appartenait à Mélanie Joly depuis 2015.

Quant à Randy Boissonnault, qui avait été battu dans sa circonscription d’Edmonton-Centre en 2019, il revient à Ottawa, et il se voit confier le ministère du Tourisme en plus d’occuper le rôle de ministre associé des Finances.

Et alors que les rumeurs les envoyaient hors cabinet, les politiciens d’expérience Lawrence MacAulay, Joyce Murray et Carolyn Bennett ont tous été assermentés. À l’inverse, des ministres ont perdu leur limousine. C’est notamment le cas de Bardish Chagger.

Sous le couvert de l’anonymat, un haut responsable du gouvernement Trudeau a indiqué lundi à La Presse que la priorité absolue du premier ministre dans ce brassage de cartes est de s’assurer que le Cabinet accélère la cadence sur les priorités des libéraux de la dernière campagne électorale, notamment la création d’un réseau national de garderies, l’intensification de la lutte contre les changements climatiques, l’accès au logement, la réconciliation avec les Premières Nations et la relance de l’économie, entre autres choses.

Durant la pandémie, Justin Trudeau a constaté que la machine gouvernementale à Ottawa était capable de mettre le pied sur l’accélérateur pour obtenir des résultats probants plus rapidement. Il entend imposer la même urgence d’action en ce qui a trait aux grandes priorités de son gouvernement au sein de son cabinet, a-t-on assuré.