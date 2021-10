(Ottawa) Le Bloc québécois réclame le maintien du poids du Québec aux Communes.

Lina Dib La Presse Canadienne

Toute autre demande est « timide », aux yeux d’Yves-François Blanchet.

Élection Canada propose de passer à 342 sièges de députés en 2024 ; et dans ses calculs qui tiennent compte de la démographie du pays, le Québec perdrait un siège.

La perspective a envoyé aux barricades gouvernement et opposition à Québec. Mardi, la ministre Sonia LeBel a ainsi exigé le maintien des 78 sièges de députés fédéraux québécois.

Vendredi matin, M. Blanchet a plutôt argué que si on ajoutait quatre sièges aux 338 existants, un des nouveaux sièges devrait être attribué au Québec. Le Québec devrait donc passer de 78 à 79 sièges.

« J’ai trouvé la réaction d’un peu tout le monde, sans manquer de respect à personne, comme un peu timide », a-t-il soutenu, en point de presse à Ottawa.

« Ça ne suffit pas là de dire qu’on n’est pas d’accord pour se faire piquer un siège. On veut plus que ça. On veut beaucoup plus que ça. On a le droit à une certaine gourmandise légitime en matière de poids », a-t-il insisté.

« Et ça n’a jamais été des critères démographiques. Ça a toujours été des critères de patentage politique pour essayer d’équilibrer le poids », selon lui.

En 2011, lorsque le gouvernement conservateur de Stephen Harper a voulu augmenter le nombre de sièges à Ottawa, il avait prévu maintenir à 75 le nombre de députés québécois. Libéraux, bloquistes et néo-démocrates s’y étaient opposés.

Le gouvernement Harper a fini par céder trois sièges supplémentaires au Québec sur les 30 nouveaux sièges.

Cela n’a pas empêché le poids du Québec de diminuer aux Communes ; de 24,35 % des sièges en 2011, il est passé à 23,28 %. Les changements proposés par Élections Canada le feraient diminuer à 22,51 % en 2024.

M. Blanchet « sollicite expressément l’appui de M. O’Toole, de M. Trudeau et de M. Singh » pour une « clause nation » qui serait insérée dans l’éventuelle loi fédérale nécessaire pour confirmer la prochaine version de la carte électorale.

« Ces gens-là qui ont senti l’obligation, dans un contexte minoritaire, de voter la motion sur la nation et de faire des déclarations d’amour assorties de boîtes de chocolat et de bouquets de fleurs pour le Québec, ne pourront pas, le lendemain d’une élection dans un autre […] Parlement minoritaire ne pas être sensible au fait que le Québec n’acceptera pas un repli de son poids relatif », a-t-il déclaré.

Jeudi, le premier ministre Justin Trudeau s’est contenté de dire qu’il étudie la proposition d’Élections Canada, et qu’il entend « clairement » les préoccupations exprimées jusqu’à maintenant.

« Je souligne que c’est une proposition indépendante d’Élections Canada et ce n’est pas une proposition du gouvernement », avait-il également souligné.