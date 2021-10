Politique

Rentrée parlementaire le 22 novembre

Un délai « inacceptable », dénonce l’opposition

(Ottawa) L’opposition voit une contradiction flagrante entre l’urgence invoquée par Justin Trudeau pour justifier le déclenchement d’une campagne électorale et le fait qu’il fixe au 22 novembre prochain le début des travaux parlementaires, plus de deux mois après le scrutin. D’ici là, on aura toutefois droit au dévoilement du cabinet, le 26 octobre prochain.