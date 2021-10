Politique

Mike Morrice, seul nouveau député du Parti vert

(Ottawa) Mike Morrice a probablement été la seule surprise réjouissante de la funeste campagne du Parti vert. Il a réussi là où Annamie Paul a échoué, devenant le premier candidat à se faire élire sous cette bannière en Ontario. Il écarte, pour le moment, l’idée de se lancer dans la course à la direction et, contrairement à sa collègue de caucus Elizabeth May, il n’a pas une litanie de reproches à adresser à Mme Paul – qui est toujours cheffe.