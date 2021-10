Le ministre québécois de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques dispose d’un véhicule de fonction à essence, a-t-il reconnu mercredi matin.

Jean-Thomas Léveillé La Presse

Questionné lors d’une mêlée de presse à l’Assemblée nationale sur les révélations de La Presse à l’effet que l’essentiel du parc de véhicules de fonction du gouvernement québécois est composé de véhicules à essence, Benoit Charette a indiqué qu’il dispose lui-même d’un tel véhicule « depuis quelques mois ».

Le ministre, qui avait déposé la veille un projet de loi prévoyant notamment l’interdiction de la vente de véhicules légers neufs à essence en 2035, a expliqué qu’il avait disposé d’un véhicule hybride « pendant une année, une année et demie, peut-être », mais qu’il lui avait été retiré en raison d’ennuis mécaniques.

« On m’en promet un hybride dans les prochaines semaines », a-t-il affirmé.

Le ministre Charette affirme souhaiter que le parc de véhicules du gouvernement soit composé de véhicules à zéro émission (VZE) ou hybrides, mais dit n’avoir aucun pouvoir sur la question, qui est du ressort du ministère de la Sécurité publique.

Je n’ai aucun, aucun contrôle là-dessus, mais la volonté est exprimée. Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques du Québec

Le catalogue de véhicules du ministère de la Sécurité publique ne contient « pas de véhicule 100 % électrique », selon Benoit Charette.

« Il faut vraiment demander à la Sécurité publique comment le choix de ces véhicules-là se fait », a-t-il déclaré.

Plus tôt cette semaine, le ministère de la Sécurité publique avait indiqué à La Presse ne dévoiler « aucune information sur les véhicules de fonction pour éviter de réduire l’efficacité des mesures de sécurité des personnalités ».

Questionné à nouveau mercredi, il n’avait pas répondu aux questions de La Presse au moment d’écrire ces lignes.

Le ministre Charette a souligné le « principe élémentaire en environnement [qui consiste à] amener les objets à la fin de leur vie utile » avant de les remplacer.

« J’imagine qu’au gré où la flotte va se renouveler, on va passer de plus en plus à des véhicules hybrides, sinon électriques », a-t-il dit.

Situation opposée à Ottawa

Des 33 « véhicules protocolaires » du gouvernement du Québec, 24 sont à motorisation à essence, sept sont hybrides et deux sont hybrides rechargeables, indique un document obtenu par l’entremise de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

En ajoutant les véhicules de « réserve », le compte monte à 28 véhicules à essence, 10 hybrides et cinq hybrides rechargeables, précise le document.

Le portrait de la flotte de véhicules de fonction du gouvernement québécois contraste avec la situation qui prévaut à Ottawa, où les véhicules à essence pour les ministres et hauts fonctionnaires sont proscrits depuis 2018.

La Directive sur la gestion du parc automobile du gouvernement fédéral stipule que les voitures de fonction doivent être des VZE ou des véhicules hybrides.

La flotte actuelle est ainsi composée de 25 véhicules hybrides, cinq hybrides rechargeables, un électrique et quatre à essence qui ont été achetés avant l’entrée en vigueur de la directive.

Avec Fanny Lévesque