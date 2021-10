Le parti de Denis Coderre veut « sécuriser » davantage le Réseau express vélo (REV) Saint-Denis, jugeant qu’il est parfois « très dangereux » pour les piétons de circuler sur cet axe. Dans son « plan vélo », qui sera dévoilé mardi, son parti promet aussi d’étendre les services de BIXI et de ramener les trottinettes électriques, avec des stations d’ancrage.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« C’est surtout la cohabitation cycliste-piéton qui est problématique sur le REV Saint-Denis. Il y a beaucoup de gens qui nous interpellent en disant que c’est très dangereux quand tu mets un pied dans la rue », lance le porte-parole du parti en matière de mobilité, Hadrien Parizeau, qui est retourné avec les troupes de Denis Coderre à la fin d’avril, après un passage dans le comité exécutif de Valérie Plante.

Pour le jeune élu, ce sont surtout les traverses piétonnes qu’il faut revoir sur le REV Saint-Denis. « À certains endroits, les cyclistes voient peu les piétons. À partir du moment où on met en place une infrastructure assez lourde, il faut que ce soit cohérent. Les traverses piétonnes doivent être plus visibles pour les cyclistes », juge-t-il, disant vouloir éviter les « altercations ». « Il y a un certain nombre de coins de rue où il faudra aussi sécuriser les têtes de rue pour que les automobilistes voient plus les cyclistes. »

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Hadrien Parizeau, conseiller de Saint-Sulpice, qui est retourné avec les troupes de Denis Coderre à la fin d’avril, après un passage dans le comité exécutif de Valérie Plante

En juin, Denis Coderre disait vouloir tenir une consultation publique sur le REV Saint-Denis. Aujourd’hui, son plan propose plutôt des consultations pour mettre en priorité « les prochains axes nord-sud et est-ouest de développement du REV ».

Sur l’axe Bellechasse, la portion est du REV a été mise en place de façon « dogmatique », accuse Hadrien Parizeau, dont le parti a déjà fait part de son intention de réduire ce segment de moitié, ce qui permettrait le retour de centaines de places de stationnement. « Dans l’Est, de Bellechasse qui va jusqu’à Lacordaire, il y a très peu de cyclistes. C’est devenu le symbole des attaques anticyclistes, alors qu’on pourrait avoir un développement cycliste cohérent dont les citoyens ont besoin », dit-il.

« Il y a une grosse partie de Bellechasse qui est voulue par les citoyens. On les entend, mais il reste que la mise en place du réseau s’est faite de façon dogmatique », persiste le conseiller de Saint-Sulpice.

Oui, plus on fait de pistes, plus il y aura de cyclistes. Mais tant qu’on aura un développement basé sur le fait de donner plus de place aux cyclistes et en enlever aux automobilistes, ça va amener des frustrations. Hadrien Parizeau, conseiller de Saint-Sulpice

Trottinettes, BIXI et nouvelles pistes

Ensemble Montréal s’engage par ailleurs à réinsérer des trottinettes électriques, mais avec des stations d’ancrage, à la manière des vélos BIXI. « Tout le monde a vu ce qu’ont donné les projets-pilotes en libre-service. On ne veut pas rejouer dans ce film-là », avoue d’ailleurs Hadrien Parizeau.

La réalité, selon lui, est que les trottinettes électriques sont de « plus en plus populaires » et qu’il faut agir pour répondre à la demande. L’équipe Coderre veut aussi « étendre le service des vélos BIXI » dans les arrondissements et « augmenter le nombre de vélos électriques », en plus de mettre en place un projet-pilote de « vélos-cargos ». Le parti mettrait aussi sur pied un programme de subvention à l’achat de vélos électriques.

Dans son plan, Ensemble Montréal promet enfin de « développer de nouveaux axes pour désenclaver les quartiers », notamment en reliant Montréal-Nord au pôle d’innovation en santé de Rosemont avec une piste cyclable sur l’axe Francon. On souhaite aussi créer une « Véloroute » dans l’axe du REM de l’Ouest, entre le parc-nature du Bois-de-Liesse et la station Montpellier. Le REV Saint-Denis, enfin, serait connecté au parc Frédéric-Back, pendant que la piste de l’avenue Dollard, à LaSalle, serait reliée à celles des canaux de Lachine et Aqueduc. D’ici 2025, les 100 intersections les plus dangereuses de Montréal, ainsi que certains viaducs, seraient aussi « sécurisés », promet le parti.

De la « poudre aux yeux », selon l’administration Plante

Appelé à réagir, le responsable de la mobilité au comité exécutif de l’administration Plante, Éric Alan Caldwell, affirme que le vrai plan de Denis Coderre pour le transport actif est de « faire campagne contre les infrastructures sécuritaires déployées » en proposant « le strict minimum ».

« Ce plan, qui comprend le démantèlement du REV Bellechasse et la fin du développement du REV Saint-Denis, démontre qu’il ne fera rien pour la sécurisation des rues ou un meilleur partage de la route pour tous les usagers », fustige-t-il.

M. Caldwell affirme que la plupart des mesures proposées ne sont que « de la poudre aux yeux ».

Pour l’offre de BIXI électriques, la bonification de la flotte a déjà été annoncée par notre équipe le 16 août dernier dans le cadre de notre stratégie d’électrification des transports. Éric Alan Caldwell, responsable de la mobilité au comité exécutif de l’administration Plante

« Le peu de pistes qui se retrouvent dans le plan de M. Coderre sont déjà annoncées : relier le REV Saint-Denis au parc Frédéric-Back a déjà été annoncé via la rue Émile-Journault, la Véloroute dans l’axe du REM de l’Ouest est déjà annoncée également, d’ailleurs les plans sont déjà déposés à la Ville », persiste M. Caldwell, qui ajoute que « pour la sécurisation des intersections, le plan est peu ambitieux si on le compare à celui de Projet Montréal », dont le rythme est plutôt à « 250 intersections sécurisées par année », via le programme Feu protection Piétons.

Chez Vélo Québec, le président Jean-François Rheault souligne les efforts de l’équipe Coderre, et rappelle que plusieurs projets sont « porteurs ». « Pour le REV Saint-Denis, notamment, il y a des propositions intéressantes, mais quand on compare avec la position sur le REV Bellechasse, c’est comme si soudainement, les meilleures pratiques n’étaient plus nécessaires. C’est assez paradoxal », dit-il.